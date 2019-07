Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Griechenland

Der scheidende Premier Tsipras versuchte

zuletzt, die Wähler mit plumpen Wahlgeschenken zu ködern, verteilte

Bonuszahlungen und versprach Rentenerhöhungen. Aber die Zeiten, als

solche Almosen wirkten, sind selbst in Griechenland vorbei. Das

Abstimmungsergebnis in Griechenland ist vor allem eins: eine klare

Absage an den Populismus. Darin liegt die eigentliche Bedeutung

dieser Wahl – nicht nur für Griechenland, sondern für ganz Europa.

