Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Landesparteitag der AfD in Warburg

Wer bislang keine Vorstellung davon gehabt hat,

was der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland mit »gäriger Haufen« meint,

wenn er von seiner Partei spricht, hat seit dem Landesparteitag der

NRW-AfD in Warburg zumindest einen Eindruck. Die AfD ist mehr

Sammelbecken als Partei. Und da gärt so manches. Die Zerrissenheit

dieser AfD tritt so offen zutage, dass man von Spaltung sprechen

muss. Gespalten in gemäßigte Konservative und radikale

Völkisch-Nationale, in Meuthen- und Höcke-Anhänger, in »Alternative

Mitte« und »Flügel«, in ehemalige CDU-Wähler (Westen) und

Ex-NPD-Anhänger (Osten). Die Bürger, die im September 2015 der CDU

wegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik den Rücken gekehrt haben und

seitdem AfD wählen, scheinen als Zielgruppe immer mehr aus dem Fokus

zu geraten. Den auch in den Landesverbänden zerstrittenen AfD-Spitzen

ist offenbar nicht bewusst, dass gut zehn der 13 bis 14 Prozentpunkte

der AfD auf enttäuschten Unions-Wählern basieren. Und die werden eher

zu Nicht-Wählern, als dass sie bei einer Björn-Höcke-Partei ihr Kreuz

machen. Und die AfD ist auf dem Weg dahin, weil die Völkischen immer

mehr Landesverbände beherrschen und die Macht übernehmen wollen. In

ihrer jungen Geschichte hat sich die AfD schon mehrfach gewandelt,

gehäutet und getrennt. Aus einer »Professoren-Partei« um Bernd Lucke,

die mit guten Argumenten vor der Euro-Rettungspolitik warnte, wurde

die Anti-Flüchtlings-Partei mit Frauke Petry an der Spitze. Und als

Petry die AfD koalitionsfähig machen wollte, wurde sie von denen

gestürzt, die jetzt das Sagen haben und dabei zusehen müssen, wie die

Partei immer stärker radikalisiert wird. Dass die AfD in allen 16

Landtagen vertreten ist und im Bundestag die drittgrößte Fraktion

stellt, heißt nicht, dass sie nicht wieder in der Versenkung

verschwinden könnte. Wenn das völkische Lager den internen Kampf

gewinnt, verliert die AfD sehr viele bürgerliche Protestwähler. Dann

müsste sie um den Einzug in die Parlamente zittern – zumindest im

Westen der Republik. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer

hat für ihren Vorstoß, jede Art der Kooperation mit der Partei

kategorisch abzulehnen, nicht nur Beifall bekommen. Doch ihr Kurs

könnte sich angesichts der Entwicklung der AfD noch als richtig

erweisen. Für den Fortbestand der AfD um die zehn Prozent spricht

allerdings die weiterhin nicht funktionierende Migrationspolitik. So

lange im Durchschnitt immer noch 500 Flüchtlinge pro Tag nach

Deutschland einreisen, aussichtslose Asylanträge stellen und im

Land bleiben können, geht der AfD ihr Thema nicht aus: Sie nennt das

unkontrollierte Masseneinwanderung aus fremden Kulturen in deutsche

Sozialsysteme.

