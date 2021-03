Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Impfung bei Hausärzten

Wann steigen die Hausärzte endlich in den Ring gegen

Covid-19? Das ist die neueste Coronafrage, über die sich die Aufregungsrepublik

Deutschland gerade zofft. All die widersprüchlichen Ankündigungen, wann das

Impfen doch noch losgeht in den Praxen, und die Wortgefechte dazu bewirken nur

eines: große Verunsicherung.

In Zeiten von vielfältigem öffentlichen Schutz gegen

Lebensrisiken, von digitaler Dauerkommunikation und Sofort-Verfügbarkeit so

vieler Güter mag das schwer auszuhalten sein, aber es ist die Wahrheit: Die

gesellschaftlichen Folgen werden umso schlimmer, je weniger die Gesellschaft

Geduld aufbringt im Umgang mit der Pandemie. Eine Geduld, die sich hin und

wieder auch darin äußert: Einfach mal die Klappe halten.

