Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Tarifabschluss imÖffentlichen Dienst der Länder

Die Argumente der Gewerkschaften waren so

stichhaltig wie nie. Erstens haben die Länder im Vorjahr einen

Haushaltsüberschuss von insgesamt fast 16 Milliarden Euro erzielt –

und die skeptischen Prognosen bedeuten nicht, dass die Einnahmen

bald einbrechen werden. Zweitens offenbart sich an immer mehr Stellen

eine mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Länder bei der Nachwuchssuche.

Angesichts der Tatsache, dass ihnen in den nächsten zehn Jahren ein

Viertel der Beschäftigten altershalber abhandenkommt, droht eine

irreparable Schwächung des öffentlichen Dienstes. Zwar bauen Bund

und Länder längst Stellen auf, vor allem bei Bildung und Sicherheit.

Aber nun geht das Hauen und Stechen der öffentlichen Arbeitgeber um

neues Personal los; das Reservoir ist begrenzt.

