Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Bayern-Wahl

Kaum eine andere Landtagswahl birgt in sich so

viel folkloristische Dramatik, republikweite Irritationen und

persönliche Fingerhakeleien wie die in Bayern. Aber auch nach diesem

Sonntag wird es den Freistaat weiter geben: innovativ und

traditionsbewusst. Mögen die Wähler neuen Koalitionen oder

Konstellationen den Weg bahnen, mag die CSU selbst verschuldet

angezählt sein: Geschlagen ist sie noch lange nicht. Auch wenn die

alten glorreichen Jahrzehnte angesichts der immer größer und bunter

werdenden Konkurrenz vorbei sein dürften.

