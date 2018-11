Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen

Die Politik ist dabei, sich zu verzetteln. Wer

dem Fahrverbot entgehen will, braucht schnelle Lösungen, die keinen

Deut näher gerückt sind. Dazu trägt der erkennbare Unwille in der

Branche zur Nachrüstung ebenso bei wie deren rechtliche, technische

und politische Kompliziertheit. Bis sie greift, sind Fahrzeuge der

neuesten Generation sogar als Gebrauchtwagen verfügbar. Deren

schnelle Verbreitung wäre für die Luft in den Städten viel besser als

die Nachrüstung, die teuer, langwierig und ökologisch halbherzig ist

– also alle Eigenschaften in sich vereint, die man unbedingt

vermeiden will.

