Stuttgarter Nachrichten: zu den Folgen der Digitalisierung auf die Wirtschaft

Trump, Brexit, Putin, Erdogan, China und der

Handelskrieg – die Liste von akuten oder zumindest latenten Risiken

für die deutsche Wirtschaft ließe sich mühelos noch um ein paar

Positionen erweitern. An Schätzungen, wie viele Jobs in einzelnen

Branchen wie der Autoindustrie im Zuge der Elektrifizierung von

Autos und der Vernetzung von Fabriken wegfallen, mangelt es nicht.

Doch die seriösen Szenarien sehen immer auch eine Verlagerung von

Arbeitskräften vor. Mit anderen Worten: Die Menschen werden weiter

gebraucht, eben nur an anderer Stelle, nicht selten in

qualifizierteren Tätigkeiten als bisher. Aus- und Weiterbildung sind

deshalb der Schlüssel dafür, dass das Jobwunder fortgeschrieben

werden kann.

