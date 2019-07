Stuttgarter Nachrichten: zum Einschulungsstichtag

Die Stichtagsregelung ändert nichts an den

Ursachen, die Eltern vor der Einschulung verunsichern. Nirgendwo sind

Schüler in ihrer Reife so unterschiedlich wie in der Grundschule.

Egal, wann der Stichtag ist, gilt, dass die Kinder bei der

Einschulung Experten zufolge zum Teil zwei Jahre Unterschiede im

Lernstand aufweisen. Manche können lesen und rechnen, andere sprechen

kaum Deutsch. Das ist eine Herausforderung für jede Grundschule. Eine

bessere Kooperation mit dem Kindergarten könnte die Ängste der Eltern

abschwächen. Wenn Erzieherinnen und Grundschullehrer

zusammenarbeiten, können Eltern besser beraten werden. Bisher steht

Grundschulpädagogen dafür eine Stunde zur Verfügung. Das ist

entschieden zu wenig.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell