Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Maaßen

Nach zu langem Bedenken hat die Koalition am

Dienstag nun doch die Abberufung von Hans-Georg Maaßen als

Verfassungsschutzpräsidenten beschlossen: eine Entscheidung, die

angemessen und unvermeidlich gewesen ist. Zu einem Zeitpunkt, da in

Chemnitz drastisch zu sehen war, wie schnell, organisiert und

schlagkräftig der rechtsradikale Mob mobilisieren kann, erweckte er

mit leichtfertigen Spekulationen den Eindruck, dass die eigentliche

Gefahr gar nicht dort liege, sondern in einer „Instrumentalisierung“

durch – ja, durch wen? Durch Medien, durch Linke, durch Gutmenschen,

durch ewig künstlich Aufgeregte. Dass sich ein

Verfassungsschutzpräsident zum Stichwortgeber für diese

Verharmlosungen macht, ist untragbar und der eigentliche Grund für

die Notwendigkeit des Rücktritts. Dass er dafür nun auch eine

Quasi-Beförderung erhält, ist – gelinde gesagt – eine Farce.

