Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Pflegeversicherung

Dass CDU/CSU, SPD und FDP vor 25 Jahren den

Startschuss für die Pflegeversicherung gaben, war eine

sozialpolitische Großtat. Seither hat die Versicherung vielen

Menschen geholfen und ein breit gefächertes Leistungsangebot

aufgebaut. Doch gute Pflege steht und fällt damit, dass sich viele

qualifizierte Kräfte für diesen Beruf entscheiden. Dabei kommt es

auch darauf an, sie angemessen zu bezahlen. Um faire Löhne zu

erreichen und noch höhere Eigenanteile zu vermeiden, hat

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha eine Reform

vorgeschlagen: Der Eigenanteil wird fixiert – die Versicherung

übernimmt, was darüber hinaus anfällt. Der Vorschlag ist überzeugend.

Damit die Pflegeversicherung eine Erfolgsgeschichte bleibt, sollte

Berlin ihn in die Tat umsetzen.

