Stuttgarter Zeitung: zum Korruptionsskandal beim Bamf

Falls sich das Ganze als wahr erweist, würde es

wenig überraschen. Das Bamf ist ein Sonderfall in der deutschen

Bürokratie. Die Nürnberger Behörde wurde während der Flüchtlingskrise

um ein Mehrfaches ihrer Belegschaft erweitert. Sie war das am meisten

überforderte Amt in der Verwaltungslandschaft. In den vergangenen

Jahren haben Bamf-Mitarbeiter Hunderttausende Asylbescheide

ausgestellt. Bei Ablehnung werden diese zu 90 Prozent angefochten –

und vor Gericht oft revidiert. Insofern fallen ein paar falsche

Bescheide wohl kaum auf.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell