Teure Ministeriums-PR: Mehr als sechs Millionen Euro für Kampagnen “Wir sind Rechtsstaat” und “Gut ist Kita…”

Osnabrück. Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung ist erneut in die

Kritik geraten. Anlass sind Millionenkosten für die Werbekampagne “Wir sind

Rechtsstaat” des Bundesjustizministeriums, mit der auf großflächigen Plakaten

die Vorteile des Rechtsstaates verdeutlicht werden sollen und die noch bis ins

Jahr 2021 fortgesetzt wird. “Die Gesamtkosten der Kampagne betragen 5,35

Millionen Euro”, heißt es in einer Antwort des Justizministeriums auf Anfrage

des FDP-Abgeordneten Otto Fricke, die der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ)

vorliegt.

“Dass die Bundesregierung Kampagnen schaltet, um die Menschen über konkrete, vom

Parlament beschlossene Maßnahmen zu informieren und aufzuklären, ist das eine.

Dass sie nun aber in Millionenhöhe Steuergeld dafür verwendet, bunte Plakate mit

Feelgood-Botschaften ohne jeden Projektbezug kleben zu lassen, ist etwas völlig

anderes. Dafür habe ich keinerlei Verständnis”, sagte FDP-Chefhaushälter Fricke

der NOZ. “Statt 5,35 Millionen in eine abstrakte Werbekampagne zu stecken, hätte

man das Geld besser für ganz konkrete Projekte verwenden können, um den

Rechtsstaat zu stärken”, sagte Fricke und kündigte an: “Ich werde deshalb auch

den Bundesrechnungshof, der sich ja schon länger sehr kritisch mit der

Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung beschäftigt, über diesen Umgang mit

Steuergeldern informieren.”

Das Justizministerium erklärt in seiner Antwort, die im September gestartete

Kampagne “dient nicht der Bewerbung einzelner Politikinhalte oder gar

Gesetzesinitiativen”. Vielmehr solle “der abstrakte Begriff des Rechtsstaates”

durch eine “auch emotionale Kampagne erfahrbar und erfassbar werden”. Zu den

Plakatmotiven gehören zwei sich küssende Männer und zwei Männer mit einer

muslimischen und einer jüdischen Kopfbedeckung, die lachend auf einem Tandem

sitzen.

Fricke erkundigte sich auch nach den Kosten der Kampagne “Gut ist Kita,

wenn…”, mit der das Bundesfamilienministerium für sein “Gute-Kita-Gesetz”

wirbt. Hierfür gab das Ministerium bis Dezember 1,026 Millionen Euro aus, wie es

in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage heißt, die der NOZ ebenfalls

vorliegt. Mehr als die Hälfte der Kosten entfielen auf Anzeigen in Printmedien.

