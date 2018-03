Mit Hermann Krause (ARD Studio Moskau), Knut Krohn (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten) und Philipp Sohmer (SWR) / 2. März 2018, 20 Uhr, Hospitalhof / Eintritt frei „Russland im Blick“ ist Thema des zweiten „SWR Aktuell Korrespondententalk“ am 2. März um 20 Uhr im Stuttgarter Hospitalhof. 2018 blickt die Welt nach Russland: Am 18. März finden Präsidentschaftswahlen […]

Die Endphase der 26. Deutschen Fußballmeisterschaft fand bereits nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten statt. Von den umwälzenden Veränderungen blieb auch der Fußball nicht verschont. Fast alle deutschen Fußballvereine, auch Fortuna Düsseldorf, folgten widerstandslos den Anweisungen zur „Gleichschaltung“. Wie verhielt sich der Verein während der 12-jährigen Schreckensherrschaft? Stephan Vogel hat in diesem Buch seine Erkenntnisse […]

Berlin, 28.04.2017 Ein Zeichen setzen gegen Jugend-Gewalt in der Schule, im privaten Umfeld, im Sport… Kinder stark machen gegen Gefahren von Alkohol und anderen Drogen… das sind die Motivationsgründe, warum das Projekt erneut die Lessinghöhe als Gastgeber gewinnen konnte. 10 Jahre Aufklärungsarbeit in sozialen Brennpunkten Schon zum dritten Mal innerhalb der letzten 10 Jahre macht […]

Bei Demonstration und Straßenfest (CSD Hannover) werden rund 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die gemeinsam feiern und gleiche Rechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans* oder Inter* (LSBTI*) Menschen fordern. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr Hannover 96. Im Rahmen seines sozialen Engagements 96plus setzt der Verein damit ein starkes Zeichen für die Akzeptanz von […]

Bei dem neuen Veranstaltungsformat diskutieren Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik über gesellschaftspolitische Fragen rund um das Thema Glücksspiel. Martin Stadelmaier, Leiter des Berliner Büros des DLTB, charakterisierte die neue Expertendiskussionsreihe des DLTB bei seiner Eröffnungsrede vor 60 Gästen in der Hamburger Landesvertretung in Berlin als „seriös, kompetent, informativ und gern auch mal selbstkritisch.“ […]

Damit die Europameisterschaft nicht zur Abseitsfalle am Arbeitsplatz wird!

In knapp drei Wochen entscheidet Großbritannien, ob es aus der EU austritt oder Mitglied bleibt. Lediglich 8 Prozent der Befragten in Deutschland fänden den so genannten Brexit gut, 23 Prozent ist der Verbleib Großbritanniens egal, und 67 Prozent wollen, dass das Vereinigte Königreich Mitglied der EU bleibt (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden […]