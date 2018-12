Umfrage: Weniger Familienunternehmer optimistisch für 2019 / Ende des Aufschwungs erkennbar / Bundesregierung muss handeln / Fachkräftemangel größte Sorge

Noch immer geht eine große Mehrheit der

Familienunternehmer optimistisch ins neue Jahr: 61 Prozent erwarten

2019 eine Ausweitung ihres operativen Geschäfts. Allerdings sind dies

acht Prozent weniger als im Jahr zuvor. Nur noch 12 Prozent rechnen

mit einem starken Wachstum (Vorjahr: 13 Prozent). Dies ergibt die

aktuelle Jahresumfrage der Verbände DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE

JUNGEN UNTERNEHMER unter ihren Mitgliedern. Etwas abnehmende

Zuversicht spiegelt sich auch in der Schaffung von Arbeitsplätzen

wider: Vier von zehn Betrieben planen 2019 zwar mehr Arbeitskräfte

einzustellen. Im Vorjahr waren dies aber noch 44 Prozent. 9 Prozent

der befragten Unternehmer (n=720) rechnet sogar damit, Arbeitsplätze

zu reduzieren (Vorjahr: 7 Prozent).

„Auf hohem Niveau bleiben die Aussichten für 2019 fast so positiv

wie im Vorjahr“, sagt Reinhold von Eben-Worlée, Präsident der

Familienunternehmer. „Die leichte Abflachung der guten

Geschäftserwartung ist allerdings ein erstes Anzeichen für ein Ende

des lang anhaltenden Ausschwungs“, warnt er. „Damit die Unternehmen

2019 ihre Wirtschaftskraft halten können, muss die Bundesregierung

jetzt dringend für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Unter den

wichtigsten Industrieländern leiden die deutschen Unternehmen unter

der höchsten Steuerbelastung. Bei den Stromkosten liegen wir in der

OECD an der Belastungsspitze.“

Große Sorgen mit Blick auf 2019 bereitet 72 Prozent der

Unternehmer der Fachkräftemangel. Noch vor fünf Jahren sorgte dies

lediglich 48 Prozent. Für ihr Unternehmen erwarten 47 Prozent der

Befragten zunehmenden Mangel an qualifiziertem Personal. Im

Sorgenbarometer der Familienunternehmer nimmt diese Problem erneut

den Spitzenplatz ein. Auf Platz zwei und drei folgen die Verkrustung

des Arbeitsrechts (67 Prozent) sowie der Anstieg der Sozialabgaben

(54 Prozent).

Alarmierend sind auch die Energiekosten: Lagen sie als große

Sorgen im Vorjahr noch an neunter Stelle, sprangen sie im Ranking mit

Blick auf 2019 nun bereits auf den sechsten Platz: Fast jeder dritte

befragte Unternehmer (29 Prozent) sieht die Energiekosten mit großer

Sorge.

Reinhold von Eben-Worlée: „In vielen Branchen und Regionen bremst

der Fachkräftemangel das Wachstum regelrecht aus. Trotz guter

Nachfrage können Firmen Aufträge nicht mehr annehmen. Ausgeschriebene

Stellen bleiben unbesetzt. Gerade fern der großen Metropolen ist es

zunehmend schwierig, geeignetes Personal zu finden. Der

Fachkräftemangel lähmt die deutsche Wirtschaft.“

Sarna Röser, die Bundesvorsitzende von DIE JUNGEN UNTERNEHMER:

„Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird den Bedarf in Deutschland

allein nicht decken. Daher müssen auch Schülerinnen und Schüler früh

an Wirtschaft und Unternehmertum herangeführt werden. Ein längst

überfälliges eigenständiges und bundesweites Schulfach Wirtschaft

würde dabei helfen.“

Grafiken zur Umfrage hier (http://ots.de/jMDqTD)

