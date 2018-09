Umweltbundesamt und Sachverständigenrat für Umweltfragen kritisieren Flächenverbrauch / „Report Mainz“ am 4. September 2018, 21:45 Uhr im Ersten

Sperrfrist: 04.09.2018 05:05

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Das Umweltbundesamt und der Sachverständigenrat für Umweltfragen

kritisieren die Bundesregierung wegen des hohen Flächenverbrauchs in

Deutschland. Darüber berichtet das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“

(4.9., 21.45 Uhr im Ersten). „Man kann ganz klar sagen, dass das

Thema Boden von der Bundesregierung momentan stark vernachlässigt

wird“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des

Sachverständigenrats für Umweltfragen, Prof. Manfred Niekisch, im

Interview mit „Report Mainz“. „Die Bundesregierung setzt im Moment

Anreize, die den Flächenverbrauch fördern. Sie muss wieder mehr

Bodenbewusstsein entfalten und den Boden als nicht vermehrbare

Ressource schützen“, erklärte Gertrude Penn-Bressel,

Fachgebietsleiterin Nachhaltige Entwicklung im Umweltbundesamt.

Hintergrund der Kritik ist der hohe Flächenverbrauch in

Deutschland und die damit einhergehende Versiegelung von Boden. Nach

den aktuellsten vorliegenden Zahlen gehen in der Bundesrepublik jeden

Tag 61 Hektar Boden für Siedlungs- und Verkehrsflächen verloren, das

entspricht der Fläche von rund 85 Fußballfeldern. Spitzenreiter unter

den Bundesländern beim Flächenverbrauch ist Bayern mit rund 12 Hektar

täglich, gefolgt von Niedersachsen mit rund 10 Hektar und

Nordrhein-Westfahlen mit rund 9 Hektar Flächenverbrauch am Tag.

Experten gehen davon aus, dass rund die Hälfte der verbrauchten

Fläche versiegelt wird, also unter Beton verschwindet.

Prof. Manfred Niekisch: „Das ist ein viel zu hoher Verbrauch. Der

Boden ist nicht vermehrbar, er ist endlich. 61 Hektar jeden Tag sind

sehr viel. Das ist eigentlich katastrophal. Der Sachverständigenrat

für Umweltfragen hat schon vor 40 Jahren darauf hingewiesen, welche

Folgen Flächenversiegelung und Bodenverbrauch haben, und da hat sich

viel zu wenig getan. Die Bundesregierung muss dringend handeln, um

dem Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten.“ Die Flächenversiegelung

bringe zahlreiche ökologische Probleme mit sich, unter anderem für

die biologische Vielfalt, und verschärfe die Folgen von

Starkregenereignissen. Gertrude Penn-Bressel vom Umweltbundesamt

erklärte: „Der Flächenverbrauch ist zu hoch. Es kann nicht sein, dass

wir pro Kopf immer mehr Fläche verbrauchen.“

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den

Flächenverbrauch bis 2030 auf weniger als 30 Hektar pro Tag zu

reduzieren. Ursprünglich sollte das Ziel 30 Hektar täglich bereits

bis 2020 erreicht sein. Auf Nachfrage von „Report Mainz“ schreibt das

Bundesumweltministerium, der Flächenverbrauch in Deutschland sei noch

immer deutlich zu hoch: „Es sind zusätzliche Anstrengungen

erforderlich. Dabei sind Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen

gefordert. Die Träger der Raumordnung und Landesentwicklungsplanung

sind gehalten, Obergrenzen für einen weiteren Flächenverbrauch

festzulegen und diese Festsetzung in nachfolgende

Abwägungsentscheidungen einzubeziehen.“

„Das Thema Boden ist ein sehr schwieriges. Da sind so viele

zuständig, dass sich keiner richtig zuständig fühlt. Deshalb greift

auch niemand ein. Es sind letztlich die ganz unten in der Hierarchie

der Bodenverteilung, die entscheiden, was in ihrer Gemeinde passiert

oder nicht passiert. Und da glaube ich, brauchen wir eine sehr viel

bessere Planung“, sagte dazu Prof. Manfred Niekisch,

stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats für

Umweltfragen.

