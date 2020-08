Verbot der Demo in Berlin: Unnötig und schädlich / Kommentar von Dietmar Ostermann

Man kann nur hoffen, dass die Gerichte das Berliner Demonstrationsverbot noch kippen, aber der Schaden ist angerichtet. Ja, bei den geplanten Protesten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen wären wohl wieder Hygieneregeln missachtet worden. Und ja, in einer Pandemie steigt das Risiko für alle, wenn einige Wenige verantwortungslos handeln. Und doch ist es eine Steilvorlage für alle, die das Land auf dem Weg in die Corona-Diktatur sehen: Seht her, sie wollen uns mundtot machen! Dieses Verbot ist in der Sache unnötig und als Signal politisch verheerend. Abstruse Thesen und Corona-Mythen kann man ohnehin nicht verbieten. Man kann nur geduldig auf Aufklärung setzen. http://www.mehr.bz/khs240p

