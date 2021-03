Wahlsieger Kretschmann: Glücksfall für die Grünen / Kommentar von Thomas Fricker

Weil das Modell Kretschmann so gut funktioniert hat, haben er und seine Grünen nun die Qual der Wahl: (…) Man darf annehmen, dass Kretschmann eine Fortsetzung von Grün-Schwarz nicht unrecht wäre. (…) Die einst stolze Landes-CDU liegt darnieder, und das hätte sie vermutlich auch ohne die schäbige Maskenaffäre geschafft. (…) In Gesprächen von Grünen mit SPD und FDP sieht das anders aus. Zwar würden auch die Sozialdemokraten (…) wohl notfalls auf allen Vieren in die Regierung krabbeln. Eine von ein oder zwei Stimmen gestützte Koalition wäre in schwerer Zeit aber eine wackelige Angelegenheit. Die FDP wiederum, die (…) vermutlich auch von der Unzufriedenheit vieler Gewerbetreibender mit dem Corona-Krisenmanagement des Landes profitiert hat, gibt sich fordernd. (…) Der für klare Kante bekannte Hans-Ulrich Rülke würde Kretschmann jedoch im Zweifel eher nerven (…). Muss sich das ein in Ehren ergrauter Landesvater (…) antun? Womöglich drängen ihn ja die eigene Partei und vor allem die Bundesgrünen genau dazu. http://www.mehr.bz/khs74i

