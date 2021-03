Özdemir sieht Wahlerfolg als Bestätigung für erfolgreiche Klimaschutz- und Wirtschaftspolitik

Der Grünen-Politiker und Bundestagsabgeordnete Cem Özemdir sieht den Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg außer in der Person des Ministerpräsidenten auch in dessen erfolgreicher Zusammenführung von Wirtschaft und Klimaschutz begründet. Das Ergebnis sei „ein ganz persönlicher Erfolg von Winfried Kretschmann und der Art wie er das Land führt“, erklärte Özdemir im Fernsehsender phoenix. Kretschmann führe die Menschen zusammen und bringe den Klimaschutz voran, „aber das Ganze in Partnerschaft mit der Wirtschaft, so dass beide Gewinner sind“. Die Wirtschaft verdiene „gutes Geld mit Klimaschutz“, so Özdemir weiter. „Und das wollen wir künftig bundesweit machen.“ Von Baden-Württemberg könne man lernen, „wie man die Wirtschaft so modernisiert, dass künftig mit grünen Ideen schwarze Zahlen geschrieben werden können.“ Da sei „nichts Verwerfliches“ dran. „Wir wollen, dass es Jobs gibt. Wir wollen, dass Deutschland Industrieland bleibt, aber eben so, dass wir das Klima dabei schützen.“

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell