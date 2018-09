WAZ: Neonazi-Aufmärsche in Dortmund: SPD-Brandbrief an Innenminister

Die SPD-Opposition im Landtag verlangt nach den

rechtsextremen Aufmärschen in Dortmund Aufklärung vom

nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU). Das

berichtet die WAZ. In einem gemeinsamen Schreiben von

SPD-Generalsekretärin Nadja Lüders und den Abgeordneten Sven Wolf und

Hartmut Gantzke, das der WAZ vorliegt, ist von einer

„Fehleinschätzung der Lage“ durch die Polizei und Parallelen zu den

Vorkommnissen in Köthen und Chemnitz die Rede. Am Freitag war es in

zwei Dortmunder Stadtteilen zu Aufmärschen mit zusammen rund 175

Teilnehmern gekommen. Dabei wurden nach Auswertung von

Video-Aufnahmen durch Neonazis Feuerwerkskörper gezündet und Parolen

wie „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“ und „Nationaler

Sozialismus – jetzt!“ gebrüllt. Man sei „zutiefst beunruhigt über die

Vorkommnisse in Dortmund“, heißt es in dem SPD-Schreiben. „Wir fragen

uns, ob so die Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung gegenüber

dem Rechtsextremismus in unserem Land aussieht.“ Die SPD zog zudem

„die Einsatzprioritäten an diesem Abend“ in Zweifel, da Innenminister

Reul parallel eine presseöffentliche Polizei-Razzia gegen

Clan-Strukturen in Dortmund begleitet hatte.

