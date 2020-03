WDR/NDR/SZ: Missbrauchs-Verdacht – Lügde-Ermittlungen führen zu weiterer Festnahme

Ein 48-jähriger Mann aus Niedersachsen steht im Verdacht, sexuellen

Missbrauch an Kindern begangen zu haben. Nach Informationen von WDR,

NDR und Süddeutscher Zeitung soll der Verdächtige mit Andreas V.

befreundet gewesen sein, einem der verurteilten Haupttäter vom

Campingplatz in Lügde.

Die Ermittlungen zum sexuellen Kindesmissbrauch in Lügde in

Nordrhein-Westfalen haben zu einer weiteren Festnahme geführt.

Beschuldigt wird ein 48-jähriger Mann aus dem Kreis Northeim im Süden

Niedersachsens. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in

drei Fällen vorgeworfen. Zuständig für das Verfahren ist inzwischen

die Staatsanwaltschaft Göttingen. Sie teilte auf Anfrage mit, dass

gestern gegen den Mann Haftbefehl erlassen wurde, wegen dringenden

Tatverdachts.

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll der

Verdächtige mit Andreas V. befreundet gewesen sein, einem der

Haupttäter vom Campingplatz in Lügde. Die beiden sollen nach Angaben

von Zeugen zusammen Ausflüge unternommen haben, auch in Begleitung

von Kindern.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Göttingen gibt es bisher keine

Hinweise darauf, dass der Verdächtige Taten zusammen mit Andreas V.

ausgeübt haben könnte. Es bestehe kein “unmittelbarer Zusammenhang”

zum Missbrauchskomplex Lügde. Ermittelt wird auch, ob der Mann aus

Niedersachsen den Missbrauch von Kindern auf Video aufgezeichnet hat

und ob es noch weitere Opfer gibt. Bei der Durchsuchung seiner

Wohnung wurde Beweismaterial sichergestellt, das jetzt ausgewertet

wird.

Durchgeführt wurde die Durchsuchung auch von Beamten der

Kriminalpolizei Bielefeld. Wie genau die Ermittler auf den Mann aus

Niedersachsen aufmerksam wurden, ist unklar. Nordrhein-Westfalens

Innenminister Herbert Reul teilte auf Anfrage mit: “Es macht mich

stolz, dass die Bielefelder Polizei an dieser Festnahme offenbar

einen entscheidenden Anteil hatte.” Es mache sich bezahlt, dass die

Ermittler im Fall Lügde weitergemacht und noch die letzten Spuren

abgearbeitet hätten.

Der Fall Lügde ist einer der größten Missbrauchsfälle, der in

Deutschland aufgedeckt wurde. Andreas V. und ein weiterer Bewohner

des Campingplatzes waren im September vergangenen Jahres zu langen

Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten über Jahre mehr als 30

Kinder sexuell missbraucht. Darunter war ein Mädchen, das Andreas V.

vom Jugendamt Hameln-Pyrmont in Niedersachsen als Pflegetochter

zugesprochen worden war.

Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt weiterhin gegen mehrere

damalige Mitarbeiter des Jugendamtes, der Jugendhilfe und der

Polizei. Ihnen wird vorgeworfen, Hinweisen auf Andreas V. nicht

ausreichend nachgegangen zu sein. Die Vorwürfe gegen die Behörden

werden derzeit auch durch einen Untersuchungsausschuss des

NRW-Landtags aufgearbeitet.

