Weser-Kurier: Maas glaubt an Bestand der Groko bis zum Ende der Legislaturperiode

Bundesaußenminister Heiko Maas sieht trotz des

Streits um die Grundrente mit der CDU/CSU keine Gefahr für die Große

Koalition. Am Rande einer Veranstaltung in Bremen sagte Maas dem

Bremer „Weser-Kurier“ (Dienstagausgabe), dass „diese Koalition länger

hält, als viele in den letzten Monaten in den Medien geschrieben

haben. Und dass sie auch bis zum Ende der Legislaturperiode hält“.

Mit dem Weg der SPD, die über die Grundrente ihr soziales Profil

schärfen will, zeigte er sich zufrieden. „Für viele Menschen war in

den letzten Jahren nicht mehr erkennbar gewesen, dass die SPD für ein

gefestigtes soziales Fundament sorgt“, stellte Maas fest. „Deshalb

ist die Respektrente so wichtig, um ein solches Fundament

wiederherzustellen. Wir haben da den richtigen Weg eingeschlagen.“

Mit Blick auf das britische Ausscheiden aus der EU erwartet der

Bundesaußenminister keinen harten Brexit. Es deute sich zunehmend an,

dass es einen geregelten Brexit geben werde, auch wenn die

Bundesregierung sich auch auf einen harten Brexit vorbereite. Maas–

Prognose: „Ich glaube aber, dass am Ende ein Brexit mit einem

Abkommen und zwei Jahren Übergangszeit stehen wird, so dass vieles

von dem befürchteten Chaos dann doch nicht eintreten wird.“

Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion@Weser-Kurier.de

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell