Westdeutsche Zeitung: Bluttest für Schwangere zur Feststellung von Down Syndrom, Kommentar

Eine Debatte, vor der man sich nicht drücken

darf Von Peter Kurz Auf den ersten Blick erscheint es wie eine

Selbstverständlichkeit – gewiss doch sollte das eine von den

Krankenkassen bezahlte ärztliche Leistung werden: Kann durch einen

Bluttest einer Schwangeren zuverlässig eine Diagnose auf Down Syndrom

gestellt werden, für die es ansonsten einer Fruchtwasseruntersuchung

mit dem Risiko einer dadurch ausgelösten Fehlgeburt bedürfte – dann

muss man das doch anbieten. Und da sollte der Gemeinsame

Bundesausschuss, der entscheidet, was Kassenleistung ist und was

nicht, nicht lange fackeln. Doch so einfach ist es nicht, so einfach

darf es nicht sein. Die Entscheidung sollte nicht allein diesem

Gremium von Ärzte- und Krankenkassenvertretern überlassen werden. Es

bedarf einer gesellschaftlichen Diskussion, da haben die zehn

Bundestagsabgeordneten Recht, die eben diese Debatte anstoßen. Ihre

berechtigten Bedenken: Wenn die vorgeburtliche Analyse auf Fälle von

Down Syndrom zum Regelfall wird, so wird auch die damit einhergehende

Konsequenz – meist die Abtreibung – legitimiert. Ob das so sein soll,

das darf nicht einfach so entschieden werden, darüber muss breit

diskutiert werden. Die Pränatalmedizin hat durchaus große Verdienste.

Mit ihren Mitteln lassen sich Probleme in der Schwangerschaft

feststellen, was wiederum frühzeitige Therapieschritte ermöglicht.

Bei der Feststellung, ob das Ungeborene eine Trisomie 21 aufweist,

gibt es freilich keine Therapie. Es geht allein um die Feststellung

der Erbgut-Anomalie. Und um die sich daran anschließende Frage, ob

die Schwangere abtreibt. Dass eine werdende Mutter alles richtig

machen will, um ein gesundes Kind zu bekommen, ist verständlich. Die

Pränatalmedizin verspricht, ihr dabei zu helfen. Und der Schritt zu

einer generellen Finanzierung der „Fehlersuche“ trägt weiter dazu

bei, diese als ganz normal anzusehen. Sicherheit wird angestrebt,

doch es wird am Ende oft Unsicherheit geschaffen. Wie geht man um mit

einem Ergebnis, das man gerade ausschließen wollte? Erst die

Diagnose, dann der Schockzustand und dann die drängende existenzielle

Entscheidung. Niemand kann einem sagen, wie das Leben für ein Kind

mit Down Syndrom und für seine Eltern sein wird. Der Grad der

Behinderung kann sehr unterschiedlich sein. Und was heißt es für die

Gesellschaft, für ihr Verhältnis zu Behinderten, wenn sie

entsprechende Untersuchungen per Kassenfinanzierung zum

Quasi-Automatismus erhebt? Kommt am Ende die Frau, die sich einem

solchen Test nicht stellt, unter Rechtfertigungszwang? All das muss

diskutiert werden, in der Gesellschaft und ihrer demokratischen

Vertretung – im Bundestag.

