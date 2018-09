Westdeutsche Zeitung: Leitartikel zu Chemnitz: „Wir sind da“, von Olaf Kupfer

Das Gute zu tun, kann niemals falsch sein. Und

was sollte nicht gut daran sein, wenn sich angesehene deutsche Bands

für ein Konzert bereiterklären, das ein Zeichen sendet in die

Republik und in die Welt: Wir sind da und erheben die Stimme gegen

rechte Hetze. Und wir sind viele, tatsächlich sind wir die Mehrheit.

Das hilft mindestens zur Beruhigung der eigenen Angst. Der Auftritt

in Chemnitz am Montagabend war ein beeindruckendes Signal. Mit der

Stadt und den Problemen allerdings, für die Chemnitz gerade

stellvertretend für viele andere Städte in Ost- und Westdeutschland

steht, hat das nicht allzu viel zu tun. Denn diese Probleme bleiben

vor Ort, an ganz vielen Orten, während die Künstler und deren

Publikum wieder weg sind. Es gehört ja zur Wahrheit zu sagen, dass da

Tausende Menschen aus dem Westen zu einem Event auf den Parkplatz

zwischen Chemnitzer Hauptbahnhof, Marx-Denkmal und Rathaus gekommen

sind, die am Abend wieder heimgefahren sind. Und die von vielen

Menschen im Osten mitsamt manchem Künstler – sanft gesprochen – als

ausgesprochene „Schlaumeier“ wahrgenommen werden. Wer verstanden hat,

dass zur Aufarbeitung der Vorfälle von Chemnitz neben dem

unerlässlichen resoluten Einschreiten gegen rechte Spitzen auch die

verstärkte Gesprächsbereitschaft für einen Weg hin zum überfälligen

gesellschaftlichen Konsens notwendig ist, der kann dieses Konzert

auch kritisch sehen. Weil es eben nur den Teil erfüllt, der in

Abwendung besteht. Reinkommen, abkanzeln, abhauen – wäre das die

zentrale Empfindung jener Menschen, die sich offenbar allein gelassen

und längst nicht mehr von Politik und anderen gesellschaftlichen

Kräften vertreten fühlen, dann ist es das falsche Signal – und wird

die Spaltung eher noch verstärken. „Wir sind mehr“ ist wichtig, aber

nur ein erstes starkes Signal, das sehr schnell erweitert werden

müsste in ein „Wir sind da“. Vor Ort. Bereit, die Probleme ernst zu

nehmen. Auf Augenhöhe.

