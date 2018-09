Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu 70 Jahre Israel

Nein, Israel macht es seinen Freunden nicht

leicht. Vieles in der Politik des jüdischen Staates ruft zum

Widerspruch, ja zum Protest auf, allem voran der repressive Umgang

mit den Palästinensern und der rücksichtslose Siedlungsbau. Eine

Politik der dauernden Konfrontation wird nie zum Frieden führen

können. Das ist die kritische Sicht aus Europa auf den jüdischen

Staat 70 Jahre nach seiner Gründung. In Israel sieht man das

selbstredend anders. Ein von Feinden umzingeltes Land kann sich nur

mit harter Hand gegen seine Widersacher behaupten, zuvorderst der

Iran und seine Helfer, sei es im Libanon, Syrien oder im

Gazastreifen. Der Sicherheit des Landes muss alles untergeordnet

werden. Eine in der Weltgeschichte beispiellose Katastrophe wie die

Shoa soll und darf es nie wieder geben. Das jüdische Volk will nie

wieder Opfer sein – so die israelische Doktrin. In diesem

Spannungsverhältnis stehen seit Jahrzehnten die Beziehungen

Deutschlands zu Israel. Wie damit umgehen, wie zeigen, dass

Deutschland trotz gerechtfertigter Kritik aufgrund der Geschichte

eine Verantwortung für die Existenz Israels trägt wie kein anderes

Land? »Die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche

Bundeskanzlerin niemals verhandelbar«, hatte Angela Merkel bereits

vor zehn Jahren unmissverständlich klargestellt und damit eigentlich

nur bekräftigt, was seit jeher Leitsatz bundesdeutscher Politik ist.

Daneben darf Deutschland aber nicht die Menschen in den

palästinensischen Gebieten vergessen. Deren Lebensverhältnisse sind

kritisch, und von der einst angestrebten Zwei-Staaten-Lösung spricht

sowieso niemand mehr. »Es wird zunehmend schwieriger, die

Arbeitslosigkeit liegt bei 30 bis 40 Prozent, im Gazastreifen noch

darüber«, sagt Bernd Kuebart, stellvertretender Leiter des deutschen

Vertretungsbüros in Ramallah, das bei der Entwicklungshilfe mit der

palästinensischen Autonomiebehörde zusammenarbeitet. Allerdings sieht

er die Verantwortung für die zunehmend prekäre Lage auch bei den

Palästinensern: »Die politische Selbstorganisation hat nicht

geliefert.« Es ist also eine vielschichtige Gemengelage, auf die

Schwarz-Weiß-Konturen nicht passen. Im nächsten Jahr wird in Israel

gewählt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nicht beliebt

– aber alles deutet darauf hin, dass die Israelis ihn und seinen

harten Kurs bestätigen werden. Das dürfte die deutsch-israelischen

Beziehungen nicht einfacher machen. Vielleicht sind es die kleinen

Schritte, die den Weg vorgeben: NRW-Ministerpräsident Armin

Laschet hat bei seinem Israel-Besuch jetzt angekündigt, in Tel Aviv

ein NRW-Haus zu eröffnen. Es soll Begegnungsort für Wirtschaft,

Bildung, Forschung und Kultur werden – eine Stätte des Dialogs.

Dieser ist zwischen beiden Ländern wichtiger denn je.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell