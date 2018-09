Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Subventionen für Pausengetränke

In der Nachkriegszeit diente die Milch in der

Schule noch dazu, mangelernährte Kinder wieder aufzupäppeln. Das

ist heute nicht mehr notwendig. Im Gegenteil, viele Mädchen und

Jungen sind mittlerweile zu dick. Ob aber ein Ende der Subventionen

für Schulkakao dieses Problem löst, darf bezweifelt werden.

Zugegeben, Kinder sollten sich gesund ernähren, also viel Obst und

Gemüse essen und im Gegenzug wenig zuckerhaltige Lebensmittel. Zu

bedenken ist auch, dass der Schulkakao laut Experten bereits so

viel Zucker enthält, dass damit der Tagesbedarf eines

Grundschulkindes gedeckt ist. Trotzdem sollten wir den

Ernährungswahn nicht übertreiben. Viele Kinder mögen Milch pur

nicht, Kakao aber schon. Das Problem ist nicht der Kakao in der

Pause, sondern die fehlende Bewegung. Und die Süßigkeiten und stark

gesüßten Fruchtsäfte, die die Kinder sonst essen und trinken.

Sie enthalten viel Zucker, aber wenig andere wertvolle Nährstoffe.

Wichtiger als die Kakao-Diskussion ist doch, dass wir den Kindern

klarmachen, dass Zucker in großen Mengen die Gesundheit gefährdet –

und dass wir sie zum Spielen und zur Bewegung ermuntern.

