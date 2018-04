Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Spahn-Interview

Glaubt man den Zahlen des aktuellen

ARD-Deutschlandtrends, so ist das Ansehen von Jens Spahn (CDU)

noch ausbaufähig. Im Ranking der neuen Bundesminister sehen ihn

die Meinungsforscher weit hinten. So halten nur 26 Prozent der

Befragten Spahn für eine gute Besetzung als Gesundheitsminister –

38 Prozent sagen, er sei »keine gute Besetzung«. Spahn selbst

dürfte wesentlich mehr von sich halten. Und er lässt nichts

unversucht, um sich mit markigen Worten ins Gespräch zu bringen. An

die Kabinettsdisziplin mögen sich andere halten, Spahn tut es

nicht. Auch mit den Ressortgrenzen nimmt–s der 37-Jährige nicht so

genau. Ob kürzlich zur Debatte um Hartz IV oder nun zum Thema

innere Sicherheit: Wann immer Spahn es für geboten hält, mischt er

sich ein. Spahn macht sich damit unbeliebt, und er tut es zweifellos

mit Kalkül. Gern wird er deshalb zum Gegenspieler von Kanzlerin

und CDU-Parteichefin Angela Merkel stilisiert – und so mancher sieht

in ihm schon den kommenden Kanzler. Abgesehen aber davon, dass es

die Leute, die früh hoch gehandelt werden, nur selten bis an die

Spitze schaffen, müssen Spahns Einlassungen diskutiert werden. Denn

eine Erkenntnis wird nicht falsch, weil sie der (vermeintlich)

Falsche äußert. Und Beliebtheit hat auch in der Politik nur begrenzt

etwas mit Sachverstand zu tun – wenn aber, so ist das Verhältnis

nicht selten antiproportional. Im jüngsten Fall aber bringt es Spahn

nicht über Banalitäten hinaus. Polizei und Justiz brauchen in der

Tat mehr Mittel, und der Koalitionsvertrag sieht diese auch vor.

Mit seiner Forderung nach mehr »Recht und Ordnung« in Deutschland

weist er zudem auf den Kontrollverlust hin, den die Bundesrepublik im

Herbst 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise erlebt hat. Damit jedoch

sagt er weder etwas Neues noch etwas, was strittig wäre. Ja, Staat

und Behörden waren überfordert und haben monatelang nicht oder falsch

reagiert. Was aber bringt uns die Auffrischung dieser sattsam

bekannten Erkenntnis jetzt und damit gut zweieinhalb Jahre später?

Nichts, aber die »Neue Zürcher Zeitung« hat halt danach gefragt.

Und Spahn hat geschickt die Möglichkeit zur Provokation genutzt,

als sie ihm gekommen schien. So war es nicht mehr weit bis zu seiner

viel zu pauschalen und undifferenzierten Aussage über die

»Arbeiterviertel in Essen, Duisburg oder Berlin« und dem »Eindruck,

dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht

durchzusetzen«. Wer Spahn kennt, erkennt die Methode. Die

allerdings funktioniert nur, weil alle so erwartbar reagieren.

Dabei nützt es gar nichts, sich über Spahn zu empören. Denn dem wird

das herzlich egal sein: Er hat ja mal wieder genau die

Aufmerksamkeit, die er haben möchte. Auch wenn das, was er gesagt

hat, die ganze Aufregung gar nicht wert ist.

