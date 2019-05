Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zumÜbergang von Angela Merkel zu Annegret Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer bewirbt sich zwar

weder um einen Sitz im EU-Parlament noch für ein Mandat in der Bremer

Bürgerschaft, aber trotzdem steht die 56-Jährige am kommenden

Sonntag irgendwie zur Wahl. Und ihre CDU braucht in Bremen wie in

Brüssel gute Ergebnisse, damit die Parteichefin weiter vom

Durchmarsch ins Berliner Kanzleramt träumen darf. AKK hat bisher

getan, was in ihrer überschaubaren Macht als Nur-Vorsitzende steht:

Sie ist nach ihrem denkbar knappen Sieg beim Hamburger Parteitag dem

großen Lager der Merz-Anhänger weit entgegengekommen und sie hat eine

neue Brücke zur Schwesterpartei CSU gebaut. Beides war dringend

notwendig, hinreichend für den Erfolg scheint es allerdings nicht zu

sein: Sowohl die persönlichen Beliebtheitswerte der Saarländerin als

auch die Zustimmungswerte für die CDU waren schon deutlich höher.

Es ist eine Operation am offenen Herzen: der geplante Übergang von

einem Kanzler zum nächsten im gegenseitigen Einvernehmen und noch

dazu verfassungskonform – das hat es in Deutschland noch nicht

gegeben. Das Unterfangen ist kompliziert und jedes Wort zählt. Erst

musste AKK versichern, dass sie die Kanzlerin keinesfalls aus dem

Amt drängen will (was ja nicht ausschließt, dass sie so schnell wie

möglich ins Kanzleramt möchte), diese Woche sorgten dann Gerüchte

um einen Wechsel Merkels nach Brüssel für Aufregung. Es ist eine

Zeit des Dazwischens – etwas geht zu Ende, ist aber noch nicht

vorbei, während das Neue vorstellbar, aber keineswegs

vollzogen ist. Von AM zu AKK – was wie am Reißbrett geplant aussieht,

ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Sicher ist: Den Wechsel

von Angela Merkel zu Annegret Kramp-Karrenbauer kann die Große

Koalition nicht überleben. Sollte die SPD da wider alle politische

Vernunft mitmachen, wäre das ihr endgültiges Todesurteil. Annegret

Kramp-Karrenbauer dürfte das wissen. Und deswegen hofft sie

womöglich darauf, dass es die SPD ist, die die Koalition platzen

lässt und den Weg so frei macht für Neuwahlen – wenn auch erst nach

einer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erzwungenen

Schamfrist. Denn dass AKK ernsthaft Interesse daran hat, dass

Angela Merkel bis 2021 im Amt bleibt, darf getrost ausgeschlossen

werden. »Einer trage des anderen Last« heißt es zwar in der Bibel.

Doch die aktuelle Lastenverteilung kann kaum in Annegret

Kramp-Karrenbauers Sinne sein. Während Angela Merkel auf dem besten

Wege ist, ihren selbstbestimmten Abgang aus der Politik zu gestalten,

rinnt AKK als Herrscherin ohne Reich die Zeit durch die Finger. Und

Friedrich Merz und Armin Laschet schauen genüsslich zu.

