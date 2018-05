Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Führerscheinprüfung

Man kann es auch so sehen: Ist die Hürde

Führerscheinprüfung für viele Anwärter zu hoch, bekommen nur die

bestvorbereiteten Autofahrer die Erlaubnis, sich ans Steuer zu

setzen. Das ist der Verkehrssicherheit nicht abträglich. Und dass

die theoretische Prüfung am Computer schwieriger ist als das frühere

Lernen mit Papier und Schablone, liegt sicherlich auch am größeren

Praxisbezug. Die Fahrlehrer allerdings sorgen sich angesichts

steigender Durchfallerquoten um ihr Image als zuverlässige

Ausbilder. Deshalb fordern Verbandsvertreter von der Politik, sie

solle die Ausbildungspflicht klar regeln. Bislang gilt für Inhaber

eines Führerscheins aus Nicht-EU-Staaten lediglich die Vorschrift,

beim Umschreiben auf ein in Deutschland gültiges Dokument die

theoretische und praktische Führerscheinprüfung »in der Regel«

ablegen zu müssen. Eine bestimmte Ausbildung auf dem Weg dahin ist

nicht vorgeschrieben. Sicherlich, eine zusätzlich reglementierte

Vorbereitung dieser Anwärter auf die Prüfung dürfte den Fahrlehrern

Mehreinnahmen bescheren. Auch das ist ein Motiv für derlei

Forderungen. Aber schließlich geht es um unser aller Sicherheit.

