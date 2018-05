Mitteldeutsche Zeitung: Politik/Sachsen-Anhalt – Sex-Eklat in Merseburg: Künstler wirft Museum Zensur vor

Ein Streit um vermeintliche Zensur und Homophobie

beschäftigt derzeit das Kulturhistorische Museum Merseburg und den

Saalekreis. Der Künstler Silas Schmidt von Wymeringhausen wirft der

Leiterin des Museums konkret vor, seine Kunst als „abartig“

bezeichnet zu haben. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Samstagsausgabe) berichtet, sind Arbeiten des Künstlers

lediglich in verschlossenen Vitrinen zu sehen. Eigentlich sollten

verschiedene Text-Collagen über Sexualpraktiken nach dem Willen des

Künstlers zum Durchblättern in dem Museum gezeigt werden. Das Museum

hat dies mit Verweis auf den Jugendschutz aber nicht erlaubt. In

einer Stellungnahme des Saalekreises heißt es dazu: „Eine öffentliche

Einrichtung muss auch das Recht haben mitzubestimmen,ob und wie etwas

gezeigt wird.“ Der aus Leipzig stammende Künstler Wymeringhausen will

seine Arbeiten aber trotz der Einschränkungen weiter zeigen. „Es ist

wichtig, dass über das Thema Homosexualität geredet wird. Es hat auch

das Recht, in der Provinz ausgestellt zu werden.“

