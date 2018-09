Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt zu den Landtagswahlen

Die Grünen sind gegenwärtig ziemlich zufrieden

mit sich. Und ginge es nach ihnen, könnten die Landtagswahlen in

Bayern und Hessen schon an diesem Sonntag stattfinden. Grün liegt im

Trend – und zwar mit Programm und mit Personen. Zwar hat die Partei –

wie alle Demokraten in diesem Land – aktuell guten Grund, sich vor

dem Kurs der AfD zu fürchten. Wähler aber werden Gauland und Co. den

Grünen kaum abspenstig machen. Dazu ist die Öko-Partei nicht nur in

der Flüchtlingspolitik zu klar positioniert und gegenüber dem

Rechtsruck weitgehend immun. Hinzu kommt: Das grüne Urthema hat

Hochkonjunktur. Dass die Wetterextreme zunehmen und der Klimawandel

ökologisch wie ökonomisch Antworten fordert, dürfte den Deutschen

nach diesem Sommer noch klarer geworden sein. Auch das neue

Führungsduo aus Annalena Baerbock und Robert Habeck hat der Partei

einen Schub gegeben. Erstmals überhaupt leistet sich die Partei zwei

Realos an der Spitze. Für viele ein Zeichen, dass die Grünen die Zeit

der lähmenden Flügelkämpfe hinter sich lassen wollen. Kurios:

Baerbock und Habeck fahren inhaltlich eher einen linksliberalen Kurs,

was die vielen Fundis an der Parteibasis freut. Sie tun das aber

seltener mit dem Umerziehungs- und Weltverbesserer-Gestus, der ihren

Vorgängern stets zu eigen war. Und trauten sich eine Sommertour unter

dem vielsagenden Titel »Des Glückes Unterpfand«. Und schließlich:

Anders als Linke und FDP können die Grünen von der Schwäche der

Großen Koalition profitieren. Hier zahlt sich womöglich auch die

Ernsthaftigkeit aus, mit der die Grünen die am Ende gescheiterten

Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis geführt haben. Während sich

Christian Lindners Liberale noch immer wegen der Flucht vor der

Verantwortung kritisieren lassen müssen, kennen die Werte der Grünen

nur eine Richtung: Es geht bergauf – bei Mitgliederzahlen wie in den

Umfragen. Doch ist Vorsicht geboten. Es wäre nicht das erste Mal,

dass die Umfragekönige am Wahlabend ernüchtert dreinschauen. Und

selbst wenn sich die verheißungsvollsten Prognosen bewahrheiten

sollten, lautet die Frage: Was könnten die Grünen daraus machen? Es

drohen ihnen zwei Siege für die Galerie. In Bayern dürfte es für die

Grünen zwar das beste Ergebnis aller Zeiten geben, aber bis dato

schwört die CSU jedem Gedanken an eine mögliche Koalition ab. So

hängen die Regierungsträume der Grünen davon ab, dass die Not der CSU

am Ende größer ist. 14 Tage später in Hessen müssen sie dagegen fast

hoffen, dass der bisherige Koalitionspartners CDU besser als bisher

erwartet abschneidet, damit es wieder für Schwarz-Grün reicht. So

ganz zufrieden dürften solche Aussichten dann also doch noch nicht

machen.

