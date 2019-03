Westfalen-Blatt: Kommentar zu Doping im Sport

Die Aufregung ist wieder groß. Fünf Athleten

wurden des Dopings überführt, sie sind geständig. Auch ein deutscher

Arzt aus Erfurt und zwei seiner mutmaßlichen Helfer wurden verhaftet.

Und wieder schwappt eine Welle moralischer Empörung durch das Land.

Da wird allerlei abstruse Kritik laut – und Forderungen nach dem

Ausstieg von ARD und ZDF aus der Liveberichterstattung bei der

Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld. Wenn man das aber

konsequent bei den öffentlich-rechtlichen Sendern – nicht nur im

Sport – durchziehen würde, wäre verdammt viel Sendeplatz neu zu

füllen. Hochleistungssport ist vom Doping nicht zu säubern. Dafür

verdienen einfach zu viele zu viel mit und in diesem Geschäft. Und

nichts anderes ist die professionelle Körperertüchtigung schon lange.

Es ist ein Multi-Milliarden-Business, in der das meiste absahnt, wer

die beste Show liefert. Sportlich, aber auch im Bereich

Entertainment. Das Geld, das stetig steigend in diesen Bereich

gepumpt wird, setzt vor allem die Sportler unter Druck. Mehr Geld,

mehr mediale Präsenz, mehr Wettkämpfe. Immer auf Topniveau. Keine

Schwäche. Denn wer schwächelt, der ist draußen. Und draußen sein will

niemand. Nicht der Mitläufer, nicht der Star. Und obwohl schon seit

Jahrzehnten staunend auf die erbrachten Leistungen geschaut wird,

nimmt der Sportinteressierte mit einer gewissen Gelassenheit die

ständigen Steigerungen der Ergebnisse wahr. Und dass sich dies eben

nicht nur auf moderneres Sportgerät und verfeinerte

Trainingsmethoden, das Hinzuziehen von Ernährungsberatern oder

Psychologen zurückführen lässt, weiß jeder. Was die Ermittler jetzt

enttarnt haben, ist nicht die Spitze des Eisberges. Es ist das

Eiskristall auf der Spitze des Eisberges. Mehr nicht. Oder doch: Es

hilft den von Sport und Politik Beauftragten in ihrer

Selbstvergewisserung, dass ihr Tun nicht sinnlos ist. Sinnlos ist es

ja auch nicht. Doping ist nicht zuerst Betrug, es ist eine massive

Bedrohung der Gesundheit – wie es immer mehr nicht nur an den

Folgeschäden bei ehemaligen Sportlern der DDR und der BRD zu sehen

ist. Körperliche Degeneration, Herzprobleme, Organversagen

Depression, Selbstmord: Die Horrorliste ließe sich noch fortsetzen.

Der deutsche Langlauf-Trainer Peter Schlickenrieder mahnt zumindest

in Deutschland eine Wertediskussion an. Er sagt: »Ob du am Ende des

Tages 27 Mal Olympiasieger oder zehnmal Vierter geworden bist, ist

völlig scheißegal. Es muss klar sein, dass der Erfolg nicht alle

Mittel heiligt.« Ein guter Ansatz. Doch: Olympische Spiele ohne

deutsche Goldmedaille? Die Reaktion der Sportinteressierten wäre

sicherlich entlarvend, die Aufregung vermutlich größer als sie es

gegenwärtig ist.

