Westfalen-Blatt: Missbrauchsfall Lügde: NRW-Innenminister schickt Kontrolleure nach Bielefeld

Im Missbrauchsfall Lügde soll das

NRW-Innenministerium das Polizeipräsidium Bielefeld unter Dienst-

und Fachaufsicht gestellt haben. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen

ist seit Donnerstag Dr. Daniela Lesmeister, die ranghöchste

Polizistin des Landes, mit einem Team in Bielefeld. Am Dienstag

werden weitere Führungskräfte aus Düsseldorf erwartet, darunter

Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann.

Die Ankunft der Kontrolleure sei im Präsidium »wie eine Bombe«

eingeschlagen, sagte ein Beamter der Zeitung. Hintergrund sei

offenbar die Sorge von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) vor

möglichen Polizeipannen, die ihm die Opposition zur Last legen

könnte.

Es heißt, das Ministerium werfe der Ermittlungskommission vor,

auf dem Campingplatz in Lügde einen Schuppen übersehen zu haben.

Allerdings steht der Schuppen, der vom Hauptbeschuldigten und seiner

Schwester benutzt wurde, abseits des Tatorts und war den Ermittlern

nach deren Angaben nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Detmold

hatte den Schuppen bereits als »irrelevant« bezeichnet.

Bei der Polizei Bielefeld sieht man die Kontrolleure mit großem

Befremden. Die Frauen und Männer der EK »Eichwald« arbeiteten seit

Wochen mit enormem persönlichen Einsatz, um den Fall innerhalb der

Sechs-Monats-Frist gerichtsfest abzuschließen. Seit Wochen müssten

sich Polizisten von morgens bis abends fünf Tage in der Woche die

monströsesten Missbrauchsfotos mit Vergewaltigungen kleiner Kinder

ansehen, was extrem belastend sei. Zudem würden enorme Anstrengungen

in die Betreuung der jungen Opfer gesteckt.

Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere soll am Donnerstag

gegenüber Polizisten sinngemäß erklärt haben, sie hätten ihr volles

Vertrauen. NRW-Innenminister Herbert Reul sieht das möglicherweise

anders: Wohl aus der Angst heraus, auf dem Campingplatz könne noch

die ein oder andere CD auftauchen, ordnete sein Ministerium Anfang

der Woche an, eine Einsatzhundertschaft solle das Abrissmaterial in

Lügde durchsuchen. Dieses Vorhaben soll die Staatsanwaltschaft

Detmold als »Herrin des Verfahrens« gestoppt haben. Oberstaatsanwalt

Ralf Vetter hatte erklärt, der Tatort sei seit Ende März freigegeben,

und es gebe genug Beweise, um die Beschuldigten vor Gericht zu

stellen – allen voran die Zeugenaussagen der Kinder.

Trotzdem ordnete das Ministerium jetzt an, dass Polizisten den

Abbruch der Hütte des zweiten Beschuldigten überwachen und auch über

Ostern auf dem Campingplatz Wache schieben – obwohl es dafür aus

Ermittlersicht keine Grundlage gibt. Offiziell wird die Maßnahme

damit begründet, man wolle verhindern, dass beim Abbruch Dinge aus

dem Besitz des Beschuldigten in falsche Hände gerieten. Das ist

allerdings keine staatliche Aufgabe.

Ministeriumssprecher Wolfgang Beus bestätigte die Entsendung von

Beamten, wollte aber nicht davon sprechen, dass man das Präsidium

unter Aufsicht gestellt habe. »Es soll geklärt werden, inwieweit die

Ermittler Unterstützung benötigen.«

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Christian Althoff

Telefon: 0521 585-261

c.althoff@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell