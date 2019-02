Westfalen-Blatt: Tatort Campingplatz: jetzt 29 Opfer

Die Zahl der Kinder, die auf dem Campingplatz in

Lügde missbraucht worden sind, ist erheblich höher als angenommen.

Oberstaatsanwalt Ralf Vetter bestätigte dem WESTFALEN-BLATT, dass

jetzt von 29 Opfer ausgegangen werde. 23 seien bis Anfang der Woche

bekanntgewesen. Nach der Berichterstattung in den Medien hätten sich

in den letzten Tagen weitere Personen gemeldet.“Sie wurden von der EK

Camping befragt. Wir stufen sie nicht als mutmaßliche, sondern als

tatsächliche Opfer ein“, sagte Vetter.

