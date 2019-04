Westfalen-Blatt: zu den»Gelbwesten«

In Frankreich begann die Bewegung der

»Gelbwesten« vor einem halben Jahr als Protest gegen die geplante

höhere Besteuerung fossiler Kraftstoffe. Mit den Einnahmen wollte

Präsident Emmanuel Macron eine Energiewende erzwingen und

finanzieren. Betroffen sahen sich vor allem Bürger im ländlichen Raum

und in der Provinz, die als Pendler längere Strecken zu ihren

Arbeitsplätzen und Supermärkten fahren müssen – mehrheitlich in

Diesel-Pkw. Da wären sieben Cent Aufschlag pro Liter Diesel im

Portemonnaie schon spürbar gewesen. Davon ist wenig geblieben. Die

»Gelbwesten« spiegeln kaum noch das Aufbegehren fleißiger Leute und

Steuerzahler wider, die sich vom Staat nicht noch mehr ausnehmen

lassen wollen. Längst haben Radikale die Bewegung gekapert und

übernommen. Die Gewalt kommt in erster Linie von linksextremistischen

Anarchisten – wie beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg – und von

islamistischen Salafisten und jungen Männern mit

Migrationshintergrund, die vor neun Wochen den jüdischen Philosophen

Alain Finkielkraut als »dreckigen Zionisten« beschimpft und ihn auf

der Straße bedroht haben. Dass sich nach dem Brand der Kathedrale von

Notre-Dame die Wut der »Gelbwesten« nun gegen die Milliardäre

richtet, die mit ihren Spenden den schnellen Wiederaufbau ermöglichen

wollen, liegt auf der Hand. Denn nach sozialistischer Lesart können

sich diese Milliardärsfamilien nur als vermeintlich edle Spender

hervortun, weil sie zu wenig Steuern bezahlen. Bayerns

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt eine CO2-Steuer auch

deswegen ab, weil er eine deutsche »Gelbwesten«-Bewegung befürchtet.

Ob diese Sorge berechtigt ist? Eher nicht. Den »Gelbwesten«, die in

Stuttgart gegen Dieselfahrverbote demonstrieren, geht es um den

Erhalt individueller Mobilität und den Werterhalt eines teuer

angeschafften Autos. Einen CO2-Zuschlag nähme die Autonation

Deutschland eher hin als radikale Maßnahmen gegen Pkw mit

Verbrennungsmotor. Doch bevor die Politik die Luft besteuert, sollte

sie überzeugend erklären, inwiefern 0,038 Prozent Kohlendioxid in der

Luft dem Klima schaden. Und zwar so, dass es jeder verstehen kann.

