Westfalenpost: Dieselgipfel: Alleine gelassen

Wenn es um Gipfeltreffen, also das Zusammenkommen

von politisch Gewichtigen oder Entscheidungsträgern geht, ist die

Erwartung naturgemäß hoch. Und bisweilen auch die Ernüchterung, die

sich anschließend einstellt. Nicht anders ist, rückblickend, der

Diesel-Gipfel vor einem Jahr in Berlin einzuordnen. Viele Maßnahmen

sind vereinbart, zentrale Punkte davon aber noch nicht angegangen,

geschweige denn umgesetzt worden. Diesel-Besitzer und Autohändler

haben noch immer keine Gewissheit, was eine Hardware-Nachrüstung

angeht. Dabei würde genau das der Umwelt, der Autobranche und den

Autobesitzern helfen. Die politisch Verantwortlichen lavieren weiter

herum – wie schon zu Beginn des Diesel-Skandals, als

CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt und auch Kanzlerin Angela

Merkel die Hersteller maximal ermahnt haben, statt klare Vorgaben zu

machen. Dass sich so mancher Betroffener alleine gelassen fühlt, darf

nicht verwundern. Da kann auch die langwierige Regierungsbildung

nicht als Ausrede herhalten. Aussitzen jedenfalls hilft bei der

Lösung der Diesel-Problematik eindeutig nicht.

