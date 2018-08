Westfalenpost: #MeTwo und Alltagsrassismus: Höchste Zeit, auf Zuhören umzuschalten

Der Rückzug von Mesut Özil aus der

Nationalmannschaft könnte genau zur rechten Zeit gekommen sein. Er

könnte etwas Gutes haben, das rein gar nichts mit Fußball zu tun hat,

aber für unser Land bedeutsamer ist. Özils Entscheidung könnte eine

Debatte darüber auslösen, was man eigentlich tun muss, um ein guter

Deutscher zu ein. Auf der Suche nach einer Antwort gehört es dazu,

sich ehrlich zu machen. Vielleicht haben wir uns bisher etwas

vorgemacht. Die Anstrengungen der vergangenen Jahrzehnte waren eben

nicht von Erfolg gekrönt. Wir schreiben das Jahr 2018 und erleben

Debatten, die aus den 1990er-Jahren zu stammen scheinen. Wir spüren

eine Aggression und eine Polarisierung, die sprachlos macht und die

Atmosphäre vergiftet. Es ist ein Punkt erreicht, an dem sogar der

stets zurückhaltende Präsident des Bundesverfassungsgerichts führende

CSU-Politiker daran erinnert, in ihrer Rhetorik maßvoll zu sein.

Unabhängige Medien – auch diese Zeitung – und Journalisten werden von

rechten Scharfmachern diffamiert. Der neue Alltag ist bedrohlich.

Hochrangige Vertreter deutscher Unternehmen fürchten um das

internationale Ansehen unseres Landes, viele Menschen sind einfach

nur besorgt. Es ist höchste Zeit, den Modus zu ändern und auf

„Zuhören“ umzuschalten. Zum Beispiel jenen, die Diskriminierung von

klein auf kennen und nicht mehr glauben, dass sie mit ausreichend

Anstrengung auch aufrichtige Anerkennung erfahren. Dann gehört auch

Kritik zum Zusammenleben, Widerspruch selbstverständlich. Ob aber

jemand Schweinefleisch mag oder ablehnt, ist irrelevant bei der

Frage, ob er ein guter Deutscher ist. Das Grundgesetz dagegen ist

keine Frage von Geschmack. Seine Regeln gelten für alle, die in

unserem Land leben möchten. Wir sollten sehr darauf Acht geben.

