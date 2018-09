Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Deutschland und die Türkei

Wenn Kanzler und Minister zu Zeiten der Bonner

Republik in den Ostblock reisten, führten sie stets eine vertrauliche

Liste mit den Namen von zwölf bis 20 politischen Häftlingen mit, für

deren Freilassung sie sich einsetzten. Vorige Woche hatte

Außenminister Heiko Maas (SPD) ein ähnliches Schreiben mit sieben

Namen dabei, als er den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip

Erdogan und den Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu traf. Das Feilschen um

Menschen ist beschämend – allerdings allein für den Gastgeber.

Erdogan, der bis zum Hals in Problemen steckt, sollte es nicht bis

zum nächsten Schritt bundesrepublikanischer Diplomatenkunst kommen

lassen, dem Freikauf von Gefangenen. Nichts ist gut im Verhältnis

zwischen Deutschland und der Türkei – und auch dieser recht stille

Besuch hat noch keine erkennbaren Fortschritte gebracht. Dennoch war

die Visite ein Anfang und mit Erdogans Deutschlandreise Ende

September sowie einer anschließenden Visite von Wirtschaftsminister

Peter Altmaier (CDU) wird die heikle Mission der Normalisierung

weitergehen. Nach Erdogans beleidigenden Nazi-Vergleichen, den

Massenverhaftungen und Menschenrechtsverstößen ist der

Gernegroß-Pascha in der Defensive. Auf dem Weg in die

Präsidialdiktatur hat er es sich nicht nur mit den wohlwollenden

Deutschen, sondern auch mit so unberechenbaren Größen wie Wladimir

Putin und Donald Trump verscherzt. Aus der selbst verschuldeten

schweren Wirtschaftskrise wird er nur mit Demut und weniger

nationalem Getöse herausfinden. Es sind Eigenschaften gefordert, an

denen es Erdogan mangelt. Der rasante Verfall der türkischen Lira,

die nichts anderes als die Enteignung der Wählerschaft bedeutet, ist

sein vorrangiges Problem. Selbst im hintersten Anatolien dürfte die

Erkenntnis reifen, dass nicht böse ausländische Mächte, sondern die

Dilettanten in der Staatsführung neue Armut und Arbeitslosigkeit zu

verantworten haben. Auch die gründlich zerschlagene Gülen-Bewegung

taugt nicht länger als Alibi. Erdogan hat keine Ausreden mehr und

muss auch auf Deutschland zugehen. Selbst wenn die Verlockung groß

ist, kann Europa den Mann zwischen allen Stühlen nicht allzu lange

zappeln lassen. Denn sobald in den nächsten Wochen die Massaker an

zwei Millionen Zivilisten und Tausenden von Al-Kaida-Kämpfern in der

syrischen Provinz Idlib beginnen, wird der Nato-Partner Türkei wieder

gebraucht. Russen, Iraner und syrische Regierungstruppen kennen keine

Gnade. Eine unsägliche Tragödie mit Aushungern, Ausbomben und

verzweifelten Ausbruchsbewegungen an der türkischen Südwestgrenze

steht unmittelbar bevor. Zum Nachkarten bleibt da keine Zeit, wohl

aber zum Nachhaken in Sachen deutscher politischer Häftlinge in

türkischen Knästen.

