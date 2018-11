Westfalenpost: Keine Strategie, keinen Plan — Zu den Diesel-Fahrverboten

Das Diesel-Fahrverbot auf der A40 hat eine neue

Qualität, weil erstmals der Durchgangsverkehr massiv betroffen ist.

Zugleich sind derlei Urteile bald Routine. Dortmund und Hagen zittern

schon. Man weiß gar nicht, über wen und was man sich am meisten

empören soll: Warum solch radikale Eingriffe, obwohl die – seit

Jahren zurückgehenden – Stickoxid-Werte keineswegs zu den größeren

Gesundheitsbelastungen zählen? Andererseits existieren nun einmal

Grenzwerte, und Kommunen, Länder und Bund haben sie über viele Jahre

ignoriert. Als sich nicht mehr verheimlichen ließ, wie massiv die

Autoindustrie betrügt, hat Berlin, wie stets, den Konflikt gescheut

und ein erbärmliches Bild abgegeben. Die NRW-Landesregierung

verkündet erst großspurig, es werde keine Fahrverbote geben und

scheint dann gegenteilige Entscheidungen zu ignorieren. Das offenbart

neben anderen Defiziten ein fragwürdiges Rechtsverständnis. Die

Kunden kaufen unterdessen weiter Autos von VW. Was tatsächlich 2019

passiert, weiß niemand. Es gibt keine Strategie, keinen Plan. Einfach

nicht zu kontrollieren, ist keiner. Die Grünen haben immerhin ein

Ziel: lebenswertere Städte mit weniger Verkehr. Aber die meisten

ihrer Anhänger haben entweder kein Auto oder können sich ein neues

leisten.

