Westfalenpost: Kommentar zur Facebook-Anhörung

Jetzt senken sie wieder alle frustriert den Daumen

und rufen entrüstet „gefällt mir nicht“: Der Auftritt von

Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Europaparlament war erneut ein Beleg

für die Hilflosigkeit der Politik im Umgang mit den

Datensammelgiganten aus den USA. Milliardär Zuckerberg, der sich seit

jeher mit der Aura des Unantastbaren umgibt, ließ die Abgeordneten

eiskalt abblitzen und beantwortete die Fragen entweder ausweichend –

oder gar nicht. Es gibt einen schönen Spruch: Man sollte nicht die

Frösche um Erlaubnis bitten, wenn man den Teich austrocknen möchte.

Heißt in diesem Fall: Weil Zuckerberg die Regeln für die sogenannte

Anhörung formulieren durfte, trug die illustre Fragerunde nichts zur

Aufklärung der jüngsten Skandale bei. Denn Facebook will keine

Aufklärung. Das Unternehmen wird auch in Zukunft hemmungslos weiter

Daten horten, denn das ist sein Geschäftsmodell. Und damit wären wir

bei der Verantwortung des Einzelnen, also bei meiner und bei Ihrer:

Niemand zwingt uns, die Geschäftsbedingungen von Facebook zu

akzeptieren. Niemand zwingt uns, Mitglied zu sein. Soziale Netzwerke

gibt es auch ohne Internet.

