Westfalenpost: Nina Grunsky zur Zahl der Organspender

Deutschland scheint herzlos: Die Zahl der

Organspender hat im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik den

tiefsten Stand seit 20 Jahren erreicht. In NRW kamen auf eine Million

Bürger nur 8,2 Organspender – so wenige wie in keinem anderen

Bundesland. Zahlen, die nur zum Teil mit den Skandalen früherer Jahre

zu erklären sind, die Vertrauen zerstört haben. Die Bemühungen, etwas

gegen diesen Vertrauensverlust zu tun, sind allerdings nicht einmal

halbherzig. Seit dem Jahr 2012 gilt hierzulande die so genannte

Entscheidungslösung: Krankenkassen sollen darauf hinwirken, dass

Versicherte zu Lebzeiten eine Entscheidung treffen, ob sie bereit

sind zu spenden oder nicht. Niemand aber ist verpflichtet, diese

Entscheidung abzugeben. Auch ist bei Versicherten bisher kaum der

Eindruck entstanden, von Kassen mit Informationen zur Spende

regelmäßig bedrängt zu werden. Die unangenehme Frage lässt sich also

bequem ausblenden – selbst über den Tod hinaus: Nicht alle Kliniken

besprechen mit Angehörigen von Hirntoten gleichermaßen die

Möglichkeit einer Organspende. Dagegen muss die Politik etwas tun.

Gesundheitsminister Laumann bittet nun immerhin zum Gespräch. Am Ende

aber bleibt vermutlich die Widerspruchslösung die einzig wirksame

Therapie: Wer zu Lebzeiten keinen Einwand erhebt, dem dürfen nach dem

Tod Organe zur Transplantation entnommen werden. Fassen wir uns ein

Herz.

