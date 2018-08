Westfalenpost: Nur gemeinsam / Kommentar von Rolf Hansmann zu Zugausfällen durch Personalmangel

Das einfachste Mittel, um Zugausfälle durch

Personalmangel zu verhindern: mehr Personal einstellen. Wenn dies so

einfach wäre. Der Markt der Lokführer ist bundes- wie branchenweit

leergefegt. Kurzfristig sind insbesondere Versäumnisse der Deutschen

Bahn in der Vergangenheit nicht aufzufangen. Es rächt sich, dass das

Verkehrsunternehmen einst für seinen geplanten Börsengang auf Teufel

komm– raus seine Bilanz verschönern wollte und die Personalkosten

drückte. So sehr, dass es in den Dienststellen kaum noch Reserven für

Ausfälle von Lokführern oder anderen Bahnmitarbeitern gibt. Die

Situation wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, weil

viele Lokführer in den Ruhestand gehen. Da ist es eine positive

Nachricht, dass die Deutsche Bahn den Ernst der Lage erkannt und die

Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöht hat. Schädlich ist es

allerdings, wenn die Konkurrenz allzu sehr auf das Personal der Bahn

schielt und eigene Ausbildungsanstrengungen vernachlässigt. Der

Personalmangel in der Branche ist so eklatant, dass dem nur gemeinsam

entgegengesteuert werden kann.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell