Westfalenpost: Stahl aus China: Schlüssel liegt in Brüssel

Auf den ersten Blick klaffen Handeln und Reden

auseinander. NRW fordert einerseits politisch mehr Flankenschutz für

den heimischen Stahlstandort gegen Dumping-Konkurrenz aus China. Als

großer Auftraggeber beim Autobahnbrückenbau kauft das Land

andererseits selbst große Mengen Material aus Asien zu. Eben jenen

Stahl, der bei fairem Wettbewerb wohl weder qualitativ noch

umwelttechnisch, arbeitsrechtlich oder betriebswirtschaftlich mit

Duisburger Produkten mithalten könnte. Der Schlüssel zur Lösung des

Dilemmas liegt aber nicht in Düsseldorf, sondern in Brüssel.

Verkehrsminister Wüst ist an EU-weite Bestimmungen gebunden. Er hat

dem wirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag zu geben – wohlgemerkt,

sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind und nicht noch Preistricks

oder Import-Schlupflöcher die Chancengleichheit weiter verzerren. Nur

ein geeintes Europa könnte entschlossen darauf pochen, dass

chinesische Weltmarkt-Produkte unsere hohen Standards einhalten, ohne

einem Protektionismus der Marke Trump das Wort zu reden. Für die

Landesregierung dürfte das anstehende Ausschreibungsverfahren für die

A40-Brücke Neuenkamp dennoch peinlich werden. Wenn auch dort ein

Baukonzern Tausende Tonnen China-Stahl ankarren lässt, muss das jeder

Duisburger Stahlarbeiter zehn Kilometer entfernt als Hohn empfinden.

