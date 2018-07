Westfalenpost: Unterhaltsvorschuss: Allein und benachteiligt

Rund 2,6 Millionen Alleinerziehendenhaushalte gibt

es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland. Die Kinder von

getrennt lebenden Eltern wachsen zu 90 Prozent bei der Mutter auf und

somit sind meist Frauen die Leidtragenden. Fast die Hälfte dieser

Kinder lebt von Hartz IV. Demgegenüber stehen 300 000

Kindergarten-Plätze, die in Deutschland fehlen. Warum ist es so

schwer für die Politik, zwischen diesen Faktoren einen Zusammenhang

herzustellen? Klar, es ist löblich, dass der Staat durch eine Reform

nun in der Lage ist, den Unterhaltsvorschuss für zahlungsunwillige

Väter zu begleichen. Aber wäre es nicht besser, Frauen mit Kindern zu

ermutigen, in der Arbeitswelt selbstbewusst zu agieren? Dafür müssten

mehr Kita-Plätze geschaffen werden, und vor allem die Stigmatisierung

von Müttern, die Vollzeit arbeiten gehen, müsste ein Ende haben. Es

wäre an der Zeit, dass die Politik die Leistungen von

Alleinerziehenden mit steuerlichen Vorteilen ähnlich dem

Ehegattensplitting fördert. Weil sie Leistungsträgerinnen sind. Sie

sind zerrissen zwischen Familie und Beruf. Kinder zu haben, heißt in

unserer freien Wirtschaft, Verwundbarkeit zu zeigen. Sie sorgen für

Lebensunterhalt und ihre Kinder. Jeden Tag. Und sind irgendwann

einmal die Kinder aus dem Haus, droht häufig Altersarmut. In

Deutschland beträgt die gesetzliche Durchschnittsrente von Frauen 645

Euro, die von Männern 1595 Euro. So werden Alleinerziehende mehrfach

bestraft. Die Ehe steht in unserem unionsregierten Land unter

besonderem Schutz. Alleinerziehende Haushalte nicht. Sie genießen im

Gegensatz zu Ehepaaren verschwindend geringe Steuervorteile. Auch

wenn 56 Prozent der Paare, die das Ehegattensplitting nutzen, keine

Kinder haben. Alleinerziehende könnten zu dem Schluss kommen, dass

der Staat auf ihre Kosten lebt, weil er ihre tägliche Gratisarbeit in

der Erziehung nicht wertschätzt.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell