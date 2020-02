zu Assange

Das Problem? Der Australier ist für viele Beobachter alles andere

als ein Sympathieträger. Meistens erscheint er selbstgerecht, unnahbar und

arrogant. Aber die Entscheidung darf nicht davon geleitet sein, ob man Assange

mag oder nicht. Hier geht es um weitaus mehr: die Pressefreiheit. Dieser

Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie wird gerade in Ländern wie

Großbritannien oder in den USA zunehmend angegriffen. Die Enthüllungen über die

US-Einsätze in den Kriegen in Afghanistan und im Irak von Wikileaks haben

Verfehlungen der Regierungen offengelegt, Menschenrechtsverletzungen und

Kriegsverbrechen. Dies sollte auch heute noch im Mittelpunkt der Diskussion

stehen, nicht der Umgang mit oder gar die Auslieferung von dem Überbringer der

schlechten Nachrichten.

