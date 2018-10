Aachener Nachrichten: Kommentar: Raus aus der großen Koalition Die SPD kann sich in der Groko nicht erneuern Von Christian Rein

Die SPD steckt in der Zwickmühle: Als Juniorpartner

in der großen Koalition verliert sie Stimme um Stimme, Wahl um Wahl.

Sie befindet sich im freien Fall. Kündigt sie aber das Bündnis mit

der Union auf, drohen der ältesten noch bestehenden Partei

Deutschlands bei den dann wahrscheinlichen Neuwahlen weitere Verluste

von historischem Ausmaß. Aus diesem Dilemma gibt es keinen eleganten

Ausweg. Es erscheint allerdings aussichtslos, dass es der

Parteiführung um Andrea Nahles gelingt, die SPD durch gute

Regierungsarbeit aus dem Tief zu führen. Wenn die Sozialdemokraten

wieder auf die Füße kommen wollen, müssen sie raus aus der großen

Koalition. Nur so kann eine glaubhafte inhaltliche und personelle

Erneuerung gelingen, die Grundvoraussetzung für bessere

Wahlergebnisse ist. In ihrer Erklärung zur Hessen-Wahl hat Nahles

gestern festgestellt: „Es ist uns nicht gelungen, uns ausreichend

freizuschwimmen in der Regierung.“ Eine paradoxe Formulierung. Es

klingt, als ob die SPD gleichzeitig als Teil und nicht als Teil der

Regierung wahrgenommen werden will. Noch paradoxer ist der

„Fahrplan“: ein Positionspapier, das dazu führen soll, dass die SPD

Positionen entwickelt. Au weia. Dabei bringt sie tatsächlich Dinge

voran: Brückenteilzeit, „Gute-Kita-Gesetz“, Beitragsparität in der

gesetzlichen Krankenversicherung – alles sozialdemokratische

Projekte. Es gibt aber auch das Bild von Nahles und CSU-Chef Horst

Seehofer, wie sie das Kanzleramt von Angela Merkel nach dem x-ten

Krisengespräch verlassen. Das sind offensichtlich Menschen, die sich

nicht mal die Tageszeit sagen. Und die sollen gemeinsam die großen

Herausforderungen bewältigen, Kompromisse finden und dieses Land in

eine gute Zukunft führen? Solche Bilder und die zugehörigen verbalen

Eskalationen zerstören viel mehr Vertrauen bei Wählern als

Brückenteilzeit, „Gute-Kita-Gesetz“ und Beitragsparität erzeugen

können. Zumal die Menschen die positiven Auswirkungen dieser Gesetze,

die alle noch nicht verabschiedet sind, erst mit Zeitverzögerung

spüren und sie nicht automatisch mit der SPD oder überhaupt der

Bundesregierung in Verbindung bringen. Apropos große

Herausforderungen: Eine der Gerechtigkeit verpflichtete Sozial- und

Familienpolitik ist sozialdemokratische Ehrensache. Die Menschen

bewegen jedoch andere Fragen. Zum Beispiel die Energiewende

(Stichworte: Kohleausstieg, Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze).

Zum Beispiel Mobilität (Stichworte: Diesel-Desaster, überfüllte

Autobahnen, Probleme im Bahnverkehr). Zum Beispiel Wohnraum

(Stichworte: Mangel in Innenstädten, bezahlbare Mieten). Zum Beispiel

Bildung (Stichworte: Lehrer-Mangel, Chancengerechtigkeit,

Integration). Natürlich tut sich die SPD schwer mit mancher dieser

Fragen – etwa als alte Kohle- und Kumpel-Partei. Aber wenn sie für

Wähler wieder interessant sein will, muss sie Antworten finden und

diese Themen bespielen. Zuletzt war sie in diesen Feldern wenn

überhaupt, dann nur sehr leise wahrnehmbar. Sie muss eine klare

Agenda entwickeln, wo Deutschland etwa im Jahr 2030 stehen soll und

wie sie das Land dorthin führen will. Klar ist auch, dass es für ein

rot-grünes Projekt absehbar nicht reicht. Mit wem will die SPD ihre

Ziele umsetzen? Perspektiven bieten nur eine Ampel-Koalition mit

Grünen und FDP oder Rot-Rot-Grün mit Grünen und Linken. In beiden

Fällen müssten eine Menge Wenns und Abers ausgeräumt werden, vor

allem aber müsste die SPD ihr Verhältnis zur Linken klären. Und damit

auch ihr Verhältnis zu den Hartz-Reformen von Altkanzler Gerhard

Schröder, die immer noch wie ein Mühlstein um den Hals der Partei

hängen. Für all das muss die SPD frei denken und in Ruhe arbeiten

können. In einer dauerhaft kriselnden und von einer

Kanzlerinnen-Dämmerung überschatteten großen Koalition wird das nicht

gelingen.

