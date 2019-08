Allg. Zeitung Mainz: Absurd / Friedrich Roeingh zum doppelten Regierungssitz

Der doppelte Regierungssitz in Bonn und Berlin ist

ein Synonym für die Schwachstellen des Föderalismus. Berater würden

sagen: dysfunktional. Der gesunde Menschenverstand sagt: absurd. Die

Chancen, diesen Irrsinn zu beenden, standen bisher gleich null. Weil

die Länder wie Löwen um ihre Pfründe kämpfen – und sich dabei

gegenseitig stützen. Dabei zeigt gerade die Verteilung der

Bundesbehörden, zu welch unsinnigen Ergebnissen diese Kämpfe führen.

Das Ziel, dass die Region Bonn mit dem Regierungsumzug von vor über

20 Jahren nicht hinten runter fallen darf, ist längst erreicht, ja

überkompensiert. Es gibt in Deutschland wenige Regionen, die so

boomen wie der Bonner Raum: Telekom-Zentrale, DHL-Zentrale, UN-Sitz

mit 150 internationalen Organisationen, Sitz von 80

Bundeseinrichtungen, Heimstatt eines Heeres wohlsituierter Pensionäre

aus Zeiten der Bonner Republik. Wenn die nordrhein-westfälische

Landesregierung (mit der unseligen Schützenhilfe von Rheinland-Pfalz)

für die überfällige Zusammenführung der Ministerien weitere

Bundesbehörden als Kompensation fordert, ist das schlicht

unangemessen. Der Bund und die Mehrzahl der Länder sollten sich darin

einig sein, dass solche Ansiedlungen in strukturschwache Regionen im

Osten gehen müssen, die zudem hervorragend an Berlin angebunden sind.

Wann, wenn nicht jetzt? Man kann nur hoffen, dass auch die Medien in

NRW dieses Jammerspiel ihrer Landesregierung nicht länger mitmachen.

Nur wenn es einen druckvollen Konsens der Vernunft gibt, gibt es die

Chance auf eine vernünftige Lösung. Wenn die Debatte um unsinnige

Inlandsflüge dabei hilft, umso besser.

