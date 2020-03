Auto-Industrie fehlt der Mut / Kommentar von Dominik Bath zur IAA-Vergabe

Kurzform: München ist die sichere, vorhersehbare Variante: Die

Autoindustrie ist in der Stadt verwurzelt. Proteste sind angesichts von mehreren

Hunderttausend Beschäftigten bei bayrischen Herstellern und Zulieferern kaum zu

erwarten. In Berlin hingegen hätte sich der Verband auch seinen Kritikern

stellen müssen: Hersteller und Verband wären in der deutschen Hauptstadt allzu

offensichtlich mit eigenen Versäumnissen etwa im Bereich Elektromobilität

konfrontiert gewesen. Auch die Frage, inwiefern der Autoverkehr in Großstädten

wie Berlin überhaupt noch eine Zukunft hat, hätte sich in Berlin wohl dringender

gestellt. Doch für diese Art der Auseinandersetzung fehlten Industrie und

Auto-Lobby offenbar der Mut.

Der vollständige Kommentar: Nach dem Misserfolg im vergangenen Jahr wollte der

Verband der Automobilindustrie einen Schnitt machen und einen Neuanfang wagen

bei der prestigeträchtigen Internationalen Automobil-Ausstellung. Mit der

Vergabe der IAA nach München ist das allerdings nicht gelungen. Statt den Blick

auf Fragen zur Zukunft der Mobilität zu richten, hat sich der Verband für einen

alteingesessenen Standort der deutschen Automobilindustrie entschieden. München

ist die sichere, vorhersehbare Variante: Die Autoindustrie ist in der Stadt

verwurzelt. Proteste sind angesichts von mehreren Hunderttausend Beschäftigten

bei bayrischen Herstellern und Zulieferern kaum zu erwarten. In Berlin hingegen

hätte sich der Verband auch seinen Kritikern stellen müssen: Hersteller und

Verband wären in der deutschen Hauptstadt allzu offensichtlich mit eigenen

Versäumnissen etwa im Bereich Elektromobilität konfrontiert gewesen. Auch die

Frage, inwiefern der Autoverkehr in Großstädten wie Berlin überhaupt noch eine

Zukunft hat, hätte sich in Berlin wohl dringender gestellt. Doch für diese Art

der Auseinandersetzung fehlten Industrie und Auto-Lobby offenbar der Mut. Aber

es gab auch Versäumnisse in Berlin. Vor allem die politische Geschlossenheit hat

gefehlt. Das Nein der Grünen zur IAA und die Zurückhaltung ihrer

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop waren ein Problem. Ein eindeutiges Bekenntnis

auf politischer Ebene hätte Berlins IAA-Chancen wohl erhöht. Vielleicht aber

gelingt es Berlin nun trotzdem, Ideen aus dem IAA-Konzept zu verwirklichen: Die

Tesla-Ansiedlung vor den Toren der Stadt bringt fraglos einen Schub in Sachen

Elektromobilität. Darüber hinaus könnten sich bestehende Veranstaltungen wie das

Greentech Festival stärker auf neue Mobilität fokussieren. Berlin würde so auch

ohne die IAA zu einem Taktgeber für die deutsche Autobranche werden.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4537043

OTS: BERLINER MORGENPOST

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell