Baden-württembergischer AfD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Klos: „Altparteien lehnen klares Signal gegen Filz, Korruption und Vetterleswirtschaft leichtfertig ab!“

Am heutigen Mittwoch wurde im Landtag der

Gesetzesentwurf der AfD zum Fraktions- und Abgeordnetengesetz

beraten. Mit diesem ungewöhnlich weitgehenden Gesetzesentwurf der

AfD-Fraktion soll unter anderem der Missbrauch von

Mitarbeiterpauschalen durch Abgeordnete verhindert werden. „Dass sich

die Kartellparteien gegen diese Vorschläge für Transparenz und

Kontrolle stellen würden, wie schließlich geschehen, war von den

AfD-Abgeordneten allerdings befürchtet worden, stellt die kollektive

Ablehnung doch mehr als augenscheinlich unter Beweis, dass sie

überhaupt kein Interesse an einer Änderung der derzeitigen

Bestimmungen haben und den Landtag auch weiterhin als

steuerfinanzierte Rundumversorgung für abgewirtschaftete

Parlamentarier und Politikfilz-Profiteure betrachten, aus dem sie

sich nur zu gern bedienen möchten“, stellt AfD-Landtagsabgeordneter

Rüdiger Klos fest. „Mit dieser Ablehnung verursachen die Altparteien

einen neuen Skandal, der zu weiterer Politikverdrossenheit unter den

Bürgern führt und den Wählern den moralischen Verfall der Politik der

Altparteien vor Augen führt.“

Altparteien werden ihre Gründe für die Ablehnung haben

Nach den Skandalen im Bayerischen Landtag in den Jahren bis 2000

und der Aufdeckung weiterer Altfälle im Jahr 2013 war Kern der

Affäre, dass im April 2013 Fälle von Vetternwirtschaft von bayrischen

Landtagsabgeordneten bekannt wurden. Sie hatten Ehepartner sowie

Verwandte ersten und zweiten Grades aus den ihnen zur Verfügung

stehenden öffentlichen Mitteln – also Steuergeldern – beschäftigt. Um

auch mögliche Überkreuzbeschäftigungsverhältnisse zu verhindern,

hatte die AfD-Fraktion die entsprechenden Regularien aus dem

bayerischen Landtag übernommen. Ebenso sollte verhindert werden, dass

Abgeordnete Familienangehörige anderer Landtagsabgeordneter auf

Kosten des Steuerzahlers anstellen. „Mit ihrem Gesetzesentwurf setzt

die AfD-Fraktion ein deutliches Signal gegen Filz, Korruption,

Vetterleswirtschaft und illegale Machenschaften in den inneren

Zirkeln der Macht, um derartige Auswüchse des Parlamentarismus

mittels Transparenz, Öffentlichkeit und Sparsamkeit wirkungsvoll zu

bekämpfen“, so Klos. „Mehr und mehr drängt sich uns der Verdacht auf,

dass es sicherlich Gründe für die Ablehnung der Kartellparteien gibt

– warum sollten sie einem Gesetzentwurf nicht zustimmen, wenn es

nicht am Ende ihre eigenen Abgeordneten und Mitarbeiter betrifft, die

munter in dieser Grauzone fischen und sich die Gelder der

Steuerzahler in die eigenen Taschen schaufeln?“

AfD-Gesetzentwurf umfasst vier zentrale Maßnahmen

Im Kern handelt es sich bei dem Gesetzentwurf der AfD um ein Paket

aus vier Maßnahmen. Zunächst soll der betroffene Personenkreis größer

gefasst und präziser abgegrenzt werden. So sollten die Regeln nicht

nur für Familienangehörige gelten, sondern auf alle Verwandten,

Verschwägerten und Verpartnerten übertragen werden, wie der

AfD-Abgeordnete erläutert. „Neu ist auch, dass die sogenannte –Wilde

Ehe– mit einbezogen wird – denn es kann und darf nicht sein, dass

diese Form des Zusammenlebens gegenüber der Ehe oder der

eingetragenen Partnerschaft bevorteilt wird, was gegen das

Grundgesetz verstoßen würde.“ Der zweite Baustein umfasst das Verbot

der Überkreuz-Beschäftigungsverhältnisse bei Abgeordneten – das

heißt, dass Angehörige des Abgeordneten A beim Abgeordneten B

beschäftigt werden und umgekehrt. Erweitert wird diese Regelung durch

das Verbot der Beschäftigung von Verwandten eines Abgeordneten bei

anderen Abgeordneten. „Kein Familienmitglied oder Verwandter eines

Abgeordneten darf bei irgendeinem anderen Abgeordneten angestellt

sein, nicht einmal dann, wenn er einer anderen Partei beziehungsweise

Fraktion angehört“, unterstreicht Klos. „Hier muss mit aller

Konsequenz jedem Anschein von Bevorteilung entgegengewirkt werden.

Als vierte und letzte Maßnahme sieht der AfD-Gesetzentwurf das Verbot

der Beschäftigung bei einer unmittelbaren und wirtschaftlichen

Verbindung vor. „Wirtschaftliche Abhängigkeiten – sei es bei

Personen- oder Kapitalgesellschaften – mit Verwandten werden

ebenfalls unterbunden. Gerade diese Konstellation ist bisher

überhaupt nicht geregelt“, so der AfD-Abgeordnete abschließend.

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.

Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639

Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell