Badische Zeitung: Reformplan für die Bundeswehr: Es geht nicht nur ums Geld / Kommentar von Dietmar Ostermann

Was sollen, was müssen die Streitkräfte

eigentlich können angesichts einer unübersichtlich gewordenen

Sicherheitslage? Erst wenn das – auch politisch – geklärt ist, kann

man ernsthaft über die notwendige Höhe der Verteidigungsausgaben

streiten. Bis dahin ist der Ruf von der Leyens nach mehr Geld für die

Bundeswehr in der Finanzplanung bis 2022 ebenso voreilig wie die

Warnung von SPD-Chefin Andrea Nahles vor einer „Aufrüstungsspirale“.

http://mehr.bz/khs103g

