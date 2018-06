BAMF-Affäre: Angaben vom Hörensagen

Bei den Ermittlungen gegen die ehemalige

BAMF-Amtsleiterin Ulrike B. und die weiteren fünf Beschuldigten im

Bremer-Asylskandal spielen nach Recherchen von NDR und SZ

Zeugenangaben vom Hörensagen und Informationen eines Journalisten

eine erhebliche Rolle. Der Reporter ist ein Mitarbeiter von Radio

Bremen, der Sender ist an den Recherchen beteiligt.

Innerhalb der Bremer Justiz gab es nach den Recherchen

unterschiedliche Auffassungen, ob die Erkenntnisse der Ermittler

überhaupt ausreichen, um Hausdurchsuchungen bei den Beschuldigten zu

rechtfertigen.

Das Amtsgericht Bremen hatte die Anträge der Staatsanwaltschaft

auf Hausdurchsuchungen bei drei in den Skandal mutmaßlich

involvierten Anwälten zunächst abgelehnt. Rechtsanwälte genießen

einen höheren Vertrauensschutz. Die Hürden für Durchsuchungsmaßnahmen

sind höher.

Die Staatsanwaltschaft legte gegen den Beschluss des Amtsgerichtes

Beschwerde beim Landgericht ein. Die höhere Instanz entschied, dass

nun doch bei zwei Anwälten Hausdurchsuchungen stattfinden durften.

Die Durchsuchung bei dem dritten Anwalt wurde nicht genehmigt. „Das

ist ein normaler Vorgang, überhaupt nicht ungewöhnlich“ sagte Frank

Passade von der Staatsanwaltschaft Bremen.

Aus den Durchsuchungsbeschlüssen, die NDR und SZ zum Teil einsehen

konnten, geht hervor, worauf die Staatsanwaltschaft ihren Verdacht

gegen die Bremer BAMF-Leiterin Ulrike B. und die anderen fünf

Beschuldigten stützt: zum einen auf die Ergebnisse der internen

Revision des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und zum

anderen auf Angaben des Journalisten, die auf Hörensagen beruhen und

zunächst in keinem Zusammenhang zu der Amtsleiterin und den

Rechtsanwälten standen.

Bei dem Journalisten handelt es sich um einen Mitarbeiter von

Radio Bremen, der 2016 über die Flüchtlingskrise berichtet hatte.

Radio Bremen erklärte dazu, der Mitarbeiter habe zu dem Zeitpunkt,

als besonders viele Flüchtende Deutschland erreichten, Asylsuchende

an der BAMF-Außenstelle befragt. In einem Interview bekam er einen

Hinweis auf kriminelle Machenschaften. Ein „Vermittler“, so hieß es,

könne dafür sorgen, dass Asylanträge schneller bearbeitet würden –

gegen Zahlung von 500 Euro. Dieselbe Geschichte erzählten weitere

Flüchtlinge. Radio Bremen erklärte weiter, man habe sich dann im

Rahmen der Recherche an Ombudspersonen des Bundesamtes für Migration

und Flüchtlinge gewandt. Die wiederum schalteten die

Staatsanwaltschaft Bremen ein. Dann, so Radio Bremen weiter, habe man

in einem vertraulichen Kontakt mit der Justizbehörde den Sachverhalt

geschildert. Eine offizielle Aussage habe es nie gegeben, der Name

des Zeugen sei aus Quellenschutzgründen nicht genannt worden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft blieben ergebnislos. Im

Sommer 2016 stellte die Behörde das Verfahren ein. Ein Jahr später

stellte das BAMF im November 2017 eine Strafanzeige gegen Unbekannt.

Hintergrund war ein gefälschter Asylbescheid, der in der Außenstelle

Gießen aufgetaucht war und der den Namen der Bremer BAMF-Leiterin

Ulrike B. trug. Unter dem Eindruck dieser neuen Vorwürfe bewertete

die Staatsanwaltschaft die Angaben aus dem Jahr 2016 neu. Und obwohl

die Namen der Rechtsanwälte und der Amtsleiterin in dem alten

Verdachtsfall nicht aufgetaucht waren, fand der alte Fall nun Eingang

in das neue Verfahren.

Obwohl es anonyme Aussagen seien, rechtfertige der von dem

Journalisten geschilderte Sachverhalt eine Durchsuchung, so die

Staatsanwaltschaft. Zumal mit dem Bericht der internen Revision des

BAMF und weiteren Zeugenaussagen zusätzliche Indizien auf eine

mögliche strafbare Handlung hindeuten.

In den Beschlüssen zu den Hausdurchsuchungen wird ein weiterer

Zeuge benannt. Er soll 2016 auf einer niedersächsischen

Polizeidienststelle angegeben haben, Flüchtlinge hätten ihm von

Dolmetschern erzählt, die Daten von Asylsuchenden für 500 Euro

manipulieren könnten. Wie bei dem Journalisten waren das lediglich

Angaben vom Hörensagen. Der Zeuge soll bei seiner Aussage den Namen

der Bremer BAMF-Leiterin Ulrike B. genannt haben. Genaueres ist nicht

bekannt. Daraufhin prüfte die Staatsanwaltschaft Bremen die

Einleitung eines Verfahrens. Aber der Mann hatte sich mittlerweile

entschlossen, keine offiziellen, verwertbaren Angaben mehr zu machen.

Die Akte wurde geschlossen. Zwei Vorgänge vom Hörensagen, zwei

geschlossene Akten aus dem Jahr 2016 – zwei Jahre später werden sie

wieder aufgemacht und sind Teil der Begründung einer umfangreichen

Durchsuchungsaktion. „Wir halten es für möglich, dass diese

Sachverhalte miteinander in Beziehung stehen könnten“, sagt Frank

Passade von der Staatsanwaltschaft Bremen.

